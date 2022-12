Konjević: Đurović da pokrene ozbiljan dijalog

Podgorica, (MINA) – Lider Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević pozvao je predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović da pokrene ozbiljan i stvaran dijalog kojeg, kako je naveo, do sada nije bilo.

Konjević je u pismu Đurović naveo da SDP i dalje stoji otvoren za dijalog.

“Pozivamo Vas da kao predsjednica Skupštine, u skladu sa porukom Evropske unije (EU) koja traži “novi poziv za sudije Ustavnog suda koji mora biti valjan i inkluzivan”, pokrenete ozbiljan i stvaran dijalog kojega sve ovo vrijeme nijesmo imali”, navodi se u pismu Konjevića.

On je dodao da je SDP spreman da u takvom procesu zajedno izaberu sve nedostajuće sudije Ustavnog suda, vrhovnog državnog tužioca i članove Sudskog savjeta.

Konjević je rekao da, nakon ponovnog usvajanja Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o predsjedniku, suprotno Ustavu i protivno mišljenju Venecijanske i Evropske komisije, postoji jedinstvena i nepodijeljena osuda svih relevantnih partnerskih međunarodnih adresa.

On je podsjetio da je otkazan i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

„Sukobljavanje Crne Gore sa EU, njena unutrašnja destabilizacija kroz pokušaj ustavnog puča prvi dan nakon usvajanja Zakona, dobila je jasan međunarodni odgovor“, istakao je Konjević.

Prema njegovim riječima, SDP dvije godine insistira na otvaranju dijaloga kako bi izabrali VDT, sudije Ustavnog suda i članove Sudskog savjeta.

„Sve vrijeme vlast pod vođstvom Demokratskog fronta ne želi razgovor sa opozicijom, već, kako je saopštio potpredsjednik Vlade (Vladimir) Joković, želi da većinu u Ustavnom sudu ima sadašnja parlamentarna većina”, kazao je Konjević.

On je naglasio da je odlučivanje putem dvotrećinske, odnosno tropetinske većine, unijeto prilikom poslednjih ustavnih promjena prije deset godina, upravo da bi se svakoj opoziciji omogućilo da bude faktor odlučivanja i onemogućilo vlasti da sama bira sudije i tužioce.

Kako je ocijenio, porazno je da tadašnja opozicija, sada kada je postala vlast, želi to uskratiti opoziciji.

Konjević je rekao da odbacivanje neustavnih izmjena Zakona o predsjedniku nije nikakav kompromis, već elementarno racionalan odnos prema pučističkom zakonu bez presedana.

Prema njegovim riječima, time se otvara prostor i stvara bazično povjerenje za kvalitetan i održiv dogovor između vlasti i opozicije.

„Vjerujem da dijelite stav da je neophodno “oduprijeti se odlukama koje podrivaju demokratske institucije”, koje nas, sada je već do kraja izvjesno, vode u potpunu međunarodnu izolaciju i skretanje sa EU puta, što bi imalo dalekosežne posljedice za državu i sve njene građane“, naveo je Konjević.

On je dodao da je uvjeren da Đurović dijeli zabrinutost građana zbog destabilizacije političkih prilika, instutucionalnog kolapsa i najavljene međunarodne izolacije u koje neustavno ponašanje vodi.

„Očekujem da u najkraćem roku pokrenete neophodan politički dijalog u cilju obezbjeđivanja, na ustavan način, najviših pravosudnih imenovanja“, zaključio je Konjević.

