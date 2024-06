Konatar: Spajić sinoć bio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić sinoć je bio u Podgorici, iako je Skupštinu obavijestio da zbog posjete Briselu neće biti na premijerskom satu, kazao je šef kluba poslanika Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

On je na konferenciji za novinare u Skupštini kazao je da je poslije sinoćnjeg obavještenja Spajića da danas neće doći na Premijerski sat, postao mjera političkog kukavičluka i izricanja neistina.

Konatar je naveo da su na kolegijumu dobili informaciju da je Spajić u Crnoj Gori i da je sinoć bio u Podgorici.

“Trenutno se nalazi u Crnoj Gori, a obaviješteni smo da zbog posjete Briselu nece biti na premijerskom satu”, rekao je Konatar, prenosi portal Vijesti.

On je ocijenio da je izlaz iz “galimatijasa” organizovanje novih izbora.

Na pitanje ko je iz opozicije preklinjao da se odloži premijerski sat kako je rekao Spajić, Konatar je kazao da je on “kukavica” i da nema potrebe da ga niko išta moli.

Kako je naveo Konatar, 28. juna je trebalo da bude premijerski sat, ali je premijer tražio da se održi u subotu.

On je istakao je da je tad neko od članova kolegijuma pitao da li je bolje da se održi u ponedjeljak, a da u posljednjih 10 dana niko o tome sa njim nije komunicirao.

“To je uličarsko ponašanje, ali ne čudi”, dodao je Konatar.

On je naveo da ponašanje funkcionera PES-a najviše govori o njima samima, te da je rješenje da se i u Podgorici mandat vrati građanima.

