Konatar: Spajić izbjegava duel sa Abazovićem u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić ne dolazi u Skupštinu Crne Gore da bi izbjegao duel sa liderom Građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem, ocijenio je šef poslaničkog kluba te stranke Miloš Konatar.

Mediji su u srijedu objavili da je Spajić obavijestio predsjednika Skupštine Andriju Mandića da neće prisustvovati premijerskom satu 30. aprila, zbog ranije preuzetih međunarodnih obaveza.

Konatar je u saopštenju naveo da je, samo jedan dan nakon što je Abazović najavio da sa novim dokazima o zloupotrebama vlasti čeka Spajića na premijerskom satu 30. aprila, stigla informacija da Spajić ne dolazi u Skupštinu.

“Jasno je da Spajić ne dolazi u Skupštinu da bi izbjegao duel sa Abazovićem”, rekao je Konatar.

On je podsjetio da je Spajić informisao Mandića da je slobodan 5. i 30. aprila kako bi se u Skupštini održale sjednice posvećene premijerskom satu, zato što premijerski sat nije održan tokom marta, iako je to predviđeno poslovnikom.

“Očigledno je Milojko Spajić poslije poraza koje svaki put pretrpi u duelima sa Dritanom Abazovićem, naročito na posljednjem premijerskom satu koji je održan 5. aprila, odlučio da je za njega najbolje da uopšte ne dolazi u Skupštinu”, naveo je Konatar.

On je dodao da Spajić time pokazuje da ne razumije demokratiju, podjelu vlasti, ulogu Skupštine kao kontrolnog mehanizma Vlade i obaveze da građanima polaže račune – upravo u Skupštini, jer je tu i biran za premijera.

“Spajić može bježati od Skupštine i sučeljavanja sa Abazovićem, ali ne može pobjeći od istine i činjenica sa kojima će se suočiti prije ili kasnije u Skupštini ili van nje”, zaključio je Konatar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS