Konatar: SAD spremne da podrže Crnu Goru na evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) spreme su da podrže Crnu Goru na evropskom putu, kazao je šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

On je, kako je saopšteno iz GP URA, to rekao na sastanku sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Konatar je istakao da su URA i Crna Gora prijatelji i saveznici SAD i da će to partnerstvo biti nastavljeno i u budućnosti.

On je naglasio da je ključni cilj URA-e, ali i ove generacije političara u Crnoj Gori, članstvo u Evropskoj uniji.

„SAD su spreme da pruže podršku na evropskom putu Crne Gore, na kojem je URA važan partner sa kojim SAD dijele zajedničke vrijednosti”, zaključio je Konatar.

