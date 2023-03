Konatar: Predsjednički izbori biće prekretnica

Podgorica, (MINA) – Predstojeći izbori, na kojima će Crna Gora dobiti novog predsjednika, biće prekretnica i simbolizovaće novi način politike, okupljanja, nedijeljenja i životnih tema, ocijenio je šef poslaničkog kluba Crno na bijelo, Miloš Konatar.

Konatar je u intervjuu agenciji MINA rekao da Građanski pokret URA aktivno učestvuje u predsjedničkoj kampanji Jakova Milatovića.

“Naši predstavnici su učesnici promotivnih tribina. Izborni štab Milatovića je u stalnoj komunikaciji sa našim operativcima“, rekao je Konatar.

On je kazao da je očekivao relativno mirnu kampanju, jer su to u URA-i i ranije najavljivali.

Konatar je naveo da danas niko ne pominje Temeljni ugovor, Zakon o slobodi vjeroispovjesti i da je zato bilo važno da neko makne te teme sa stola.

On smatra da su novi način kampanje i životne teme koje su bile u fokusu, simbolika onoga što se čeka 2. aprila kao rezultat predsjedničkih izbora.

„Dobićemo novog predsjednika, a to simbolizuje jedan novi način politike u Crnoj Gori, okupljanja, nedijeljenja, životnih tema i priča o budućnosti. Vrlo je važno da Crna Gora, u Milatoviću kao novom predsjedniku, uradi sve što nije mogla sa Đukanovićem“, rekao je Konatar.

On je ocijenio da je kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović svjestan da je vrijeme za političku penziju.

„Mislim da će njegova politička penzija poslije 2. aprila ili 11. juna označiti novi period razvoja politike i demokratizacije u Crnoj Gori“, istakao je Konatar.

On je dodao da je odlazak Đukanovića u penziju dobar i za Demokratsku partiju socijalista.

Konatar smatra da su hapšenja istaknutih članova Uprave policije važna poruka da u Crnoj Gori nema više zaštićenih i privilegovanih i da će zakon važiti jednako za sve.

„Hapšenja u vrhu policije su najbolji pokazatelj toga. Upravo zbog toga građani treba da budu optimisti i da sa dozom povjerenja gledaju kako Crna Gora gradi institucije sistema“, rekao je Konatar.

On je kazao da nije slučajno što su premijer Dritan Abazović i URA odlučili da krenu od najtežeg – da rješavaju pitanje organizovanog kriminala i veze kriminala sa državnim institucijama.

„Ovo je jedan od završnih činova u toj borbi. Crna Gora će pobijediti u ratu sa kriminalnim grupama, ali vidite koliko su kriminalne grupe bile involvirane u institucije“, rekao je Konatar.

Upitan da li je tražena ostavka direktora Uprave policije Zorana Brđanina, Konatar je odgovoriio da je i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić najavio da će u narednih par dana sagledati sve činjenice oko posljednjih dešavanja.

„Apsolutno je da će odgovornost podnijeti svi ljudi koji su na neki način usporavali ili nijesu bili spremni da izdrže tempo borbe protiv organizovanog kriminala“, istakao je Konatar.

On je rekao da će, za koga god postoji sumnja da ima neke kontakte sa kriminalnim grupama, da se nije najbolje snašao iz nekih razloga ili da nije dao 100 odsto sebe u toj borbi, snositi odgovornosti.

„Nas čekaju velike promjene u vrhu Uprave policije. Imaćemo novih ljudi koji će doprinijeti da se borba nastavi“, rekao je Konatar i dodao da očekuje da se te promjene dese vrlo brzo.

On je kazao da će danas ili sjutra biti napravljeni konkretni koraci za to što je najavio Adžić.

Upitan da li se u bezbjednosnom sektoru, od promjene vlasti, moglo više uraditi, Konatar je kazao da se uvijek može uraditi više, ali da je do sada urađeno nemjerljivo više u odnosu na stanje do 2020. godine.

„Nema kriminalne grupe sa kojom država nije krenula u obračun, od promjena 2020. godine. Vrh Kavačkog i Škaljarskog klana je ili u zatvoru, ili van zemlje. Najveća zaplijena kokaina, od preko dvije tone u toj godini“, rekao je Konatar.

On je naveo da se krenulo i u odlučnu borbu zaustavljanja šverca cigareta i, kako je kazao, to pokazuju budžetski prihodi od akciza.

„Podsjetiću na posljednje akcije kada je u pitanju zaustavljanje građevinske „mafije“, kada je u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka. Sa svim tim smo se mi borili, imajući u vidu ovo što se sada dešava“, rekao je on.

Konatar je kazao da je razmjena informacija sa međunarodnim partnerima dovela do rezultata.

„Zašto nijesmo imali prije 2020. godine tu efikasnu saradnju? Zato što međunarodni partneri nijesu imali povjerenja u sektor bezbjednosti i tadašnje vodstvo Uprave policije da razmjenjuju te podatke“, rekao je Konatar.

Upitan imamo li kadra da zamijeni ljude koji su uhapšeni i koliko će biti otežan rad Specijalnog državnog tužilaštva, Konatar je kazao da to morati biti urađeno, koliko godi bilo teško.

„Svaka reforma, stvar koja se tiče čišćenja institucija od kriminalnih grupa je teška. Podrazumijeva nove ljude koji će zauzeti ta mjesta. Nemam dilemu da moramo dati mjesto novim kadrovima“, rekao je Konatar.

Prema njegovim riječima, taj proces mora biti završen do kraja, jer su preko 95 odsto pripadnika policije pošteni ljudi, koji rade u interesu građana i države.

„Zbog njih moramo da se očistimo od korupmiranih ljudi, koji su radili za kriminalce, a ne za državu“, rekao je Konatar.

On je istakao da očekuje promjene u vrhu policije, ali da je to na ministru i Vladi.

„Da li će promjene biti u dosadašnjem djelovanju vrha policije ili perosnalne, to ćemo vidjeti vrlo brzo“, rekao je Konatar.

Konatar je ocijenio da je Đukanović, kako je sad raspisao izbore, mogao da ih raspiše u martu 2021. godine ili bilo kad tokom aktuelnog mandata Skupštine, jer se pozvao samo na član Ustava koji mu to omogućava.

„Sačekaćemo odluku Ustavnog suda, ali pripremamo se kao da će parlamentarni izbori biti 11. juna. Što se tiče nas, sada taj datum gravitira kao datum narednih parlamentarnih izbora“, rekao je Konatar.

On je ocijenio da je Skupština trebala da donese odluku o skraćenju mandata i zakazivanju izbora, a ne Đukanović.

„Mislim da je to trebao da uradi novi predsjednik države. To je posljednji politički čin Đukanovića, koji je uradio prije poraza na predsjedničkim izborima“, rekao je Konatar.

Konatar je, govoreći o mogućem koalicionom sporazumu URA-e i Demokrata za parlamentarne izbore, kazao da su u prvom krugu podržali predsjedničkog kandidata Demokrata Aleksu Bečića i da je vrlo važno da su dva građanska kandidata ostvarila dobar rezultat.

„Ta dva kandidata su osvojila 40 odsto glasova, što je sjajan pokazatlej kuda ide Crna Gora. Po meni je to put kako treba ići na parlamentarnim izborima, saradnja građanskih subjekata u političkom centru“, kazao je Konatar.

On je naveo da ostaje da se vidi da li to podrazumijeva zajednički nastup.

„Kao jedan od razloga zašto smo podržali Bečića jeste početak kreiranja građanskog bloka, koji su najavili URA i Demokrate, i taj poziv ostaje svima koji žele da budu dio tog bloka“, rekao je on.

Konatar je kazao da Demokratski front po svojoj retorici, načinu djelovanja i programskim opredjeljenjima niti sebe vidi kao građansku opciju, niti može biti dio te opcije.

„Svakako da je tu i Evropa sad. Vidjećemo ko je još od subjekata raspoložen da bude dio te priče. Važno je da imamo saradnju partija u političkom centru“, rekao je Konatar.

Kako je rekao, postigli su sa Demokratama načelni dogovor da treba da okupljaju građanske partije i da tako nastupe na parlamentarnim izborima.

„Da li će se to desiti, vidjećemo. Vjerujem da hoće“, rekao je Konatar i kazao da te stvari treba ostaviti za poslije 2. aprila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS