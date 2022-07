Jukić: Odnosi Crne Gore i BiH za primjer

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) su za primjer svima na Zapadnom Balkanu i zasnovani su na kontinuiranom međusobnom uvažavanju, rekao je ambasador BiH u Podgorici, Branimir Jukić.

Jukić je, tokom razgovora sa crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem, kazao da ta država iskreno podržava ulazak Crne Gore u Evropsku uniju (EU), kako zbog Crne Gore, tako i zbog BiH, regiona, ali i EU.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera, Abazović je kazao da Crna Gora otvoreno podržava evropski put BiH, poštujući njenu cjelovitost i teritorijalni integritet.

Prema riječima Abazovića, Crna Gora je uvjerena da su stabilan i siguran region preduslov prosperiteta svih država u njemu, a dobrosusjedski odnosi i EU integracija ključni za ekonomski i infrastrukturni razvoj.

“Abazović je naglasio da je odnos Vlade Crne Gore prema BiH prijateljski i bratski, i da u budućnosti treba što više da se zasniva na realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata koji će mnogo bolje povezati dvije države i glavne gradove”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Abazović izrazio puno poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenici, navodeći da je 11. jula ove godine u Potočarima delegacija Vlade Crne Gore bila najmnogobrojnija od svih država regiona.

Abazović je kazao da podržava inicijativu da se 11. jul proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, podsjećajući da je to predviđeno članom 5 Rezolucije.

“Razgovarajući o trenutnoj političkoj situaciji u državi, Abazović je naglasio važnost šireg političkog konsenzusa u kontekstu deblokade pravosuđa i izborne reforme kao najvažnijih segmenata u ključnom dijelu evropskih integracija”, kazali su iz kabineta premijera.

Kako su naveli, Abazović i Jukić su se saglasili da su odnosi Crne Gore i BiH prijateljski, ojačani zajedničkim vanjskopolitičkim prioritetima u pogledu regionalne saradnje i integracije u EU.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o turističkoj sezoni, političkim prilikama unutar dvije države i regionu, saglasivši se da je zajednički interes da se dvije države nađu u EU.

