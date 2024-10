Izbori u Beranama 8. decembra

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je za 8. decembar prijevremene izbora za odbornike u Skupštini opštine Berane.

On je svim učesnicima izbornog procesa poželio uspješnu i fer kampanju, a građankama i građanima Berana da dobiju vlast koja će osigurati dinamičan razvoj grada.

Vlada Crne Gore raspustila je u petak Skupštinu opštine Berane i imenovala Odbor povjerenika, koji će vršiti funkciju lokalnog parlamenta do konstituisanja novog saziva.

