Iz budžetske rezerve za socijalu još 57 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore je, dan prije nego što je na snagu stupila zabrana isplate socijalne pomoći iz budžetske rezerve, za te namjene isplatila još 57 hiljada EUR, saopštili su iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da je Vlada to uradila koristeći odlaganje primjene rebalansa budžeta i nastavljajući praksu netransparentnog trošenja novca uoči predstojećih izbora.

Iz MANS-a su podsjetili da je izmjenama i dopunama Zakona o budžetu za ovu godinu, kojim je izvršen rebalans, predviđena zabrana isplata fizičkim licima iz budžetske rezerve.

Kako su kazali, ta odredba je uvedena nakon pritiska koji je MANS kreirao u javnosti zbog nastavka prakse da se novac u predizbornom periodu isplaćuje bez jasnih i transparentnih kriterijuma.

“Rebalans i pomenuta zabrana su stupili na snagu 11. oktobra ove godine, ali je Vlada samo dan ranije odlučila da za 125 lica isplati jednokratnu materijalnu pomoć u ukupnom iznosu od 57 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz MANS-a su naveli da su se isplate odnosile na pomoć za takozvano poboljšanje materijalne situacije, liječenje i školovanje, a pojedinačni iznosi su se kretali u rasponu od 300 do hiljadu EUR.

“Podaci koje je MANS do sada objavio pokazuju da je Vlada od dana raspisivanja izbora do rebalansa budžeta iz rezerve po osnovu jednokratnih novčanih pomoći građanima isplatila blizu 150 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, osim za socijalnu pomoć, Vlada prethodne sedmice isplatila i blizu 50 hiljada EUR po osnovu naknade za štete od elementarnih nepogoda, i to za 48 osoba.

“Raspodjela ovih sredstava se vrši na osnovu odluka Komisije za procjenu štete na čijem čelu je ministar bez portfelja Zoran Miljanić. Odluke na osnovu kojih je Komisija isplatila tih 50 hiljada EUR još uvijek nijesu dostupne na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK)”, naveli su iz MANS-a.

Kako su kazali, Miljanić je početkom septembra od Vlade zatražio i dobio dodatnih 500 hiljada EUR koje će njegova komisija raspoređivati do kraja godine.

Iz MANS-a su ocijenili da je zanimljivo da prethodne, neizborne godine, nije bilo isplata iz budžetske rezerve po tom osnovu.

“Sve navedeno upućuje na zaključak da u Vladi i većini partija koji čine izvršnu vlast i dalje ne postoji politička volja da se izborni process oslobodi praksi koje je uspostavljena tokom tridesetogodišnje vladavine Demokratske partije socijalista”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da MANS u kontinuitetu ukazuje na potrebu da se korišćenje budžetske rezerve u predizbornom periodu oslobodi sumnje u korupciju, kroz propisivanje jasnih i transparentnih kriterijuma za njenu raspodjelu.

“Ali posljednje odluke Vlade pokazuju koliki napor se ulaže da se neophodne reforme odlože i obesmisle”, dodaje se u saopštenju.

