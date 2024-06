Ivanović: Dobijanje IBAR-a vodi nas u završnu fazu pregovora

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR) vodi u završnu fazu pregovora sa Evropskom unijom (EU), poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da je taj izuzetan uspjeh rezultat napornog rada i posvećenosti administracije, podstaknute snažnom podrškom građana.

Ivanović je pohvalio i važnu ulogu crnogorske diplomatije i kontinuiranu podršku svih država članica, sa kojima su, u prethodnim mjesecima, bili u svakodnevnoj komunikaciji.

“Nastavljamo, sa istom odlučnošću, ka cilju da Crna Gora postane 28. članica EU”, poručio je Ivanović.

