Ivanović: Cilj da se pregovarački proces završi do kraja mandata Vlade

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore nastojaće da do kraja svog mandata završi proces pregovaranja sa Evropskom unijom (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom u Budimpešti kazao da je proces pridruživanja EU prvi i glavni prioritet Vlade.

“Imamo ambiciju da do kraja mandata Vlade, dakle u naredne tri i po godine, okončamo ono što je do nas, odnosno da završimo pregovarački proces”, kazao je Ivanović.

On je podsjetio da se 2030. godina pominje kao godina kada bi EU trebalo da bude spremna da primi nove članice.

“Ali i da države kandidati budu spremne da postanu članice. Što se tiče Crne Gore, mi ćemo to svakako uraditi”, poručio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, proces proširenja je jedan period bio na pauzi, kako zbog unutrašnjih pitanja u Crnoj Gori, tako i u samoj EU.

On je naglasio da je Vlada u protekla dva ipo mjeseca odradila mnogo kako bi se proces pegovora nastavio.

Ivanović je zahvalio Mađarskoj na kontinuiranoj političkoj i eksperstskoj podršci u ispunjavanju kriterijuma sa evropske agende.

“Naše zemlje posvećene su jačanju prijateljskih i savezničkih veza i saradnje u okviru NATO, ali i na bilateralnom planu”, kazao je Ivanović.

Sijarto je kazao da se jedan od prioriteta mađarske spoljne politike odnosi na ubrzanje procesa proširirvanja EU u pravcu Zapadnog Balkana.

Prema njegovim riječima, Mađarska će tokom predsjedavanja Savjetom EU posebno biti skoncentrisana na proširivanje EU na Zapadni Balkan.

“Jedan od ključnih učesnika je Crna Gora, pošto ona ima najviše otvorenih pregovaračkih poglavlja”, kazao je Sijarto.

On je ocijenio da bi države Zapadnog Balkana mogle doprinijeti jačanju Unije.

“Potrebna je nova energija i nove ambicije. Tu novu energiju i polet mislim da može da nam pruži Zapadni Balkan”, poručio je Sijarto.

On je kazao da bi države članice EU morale odlučnije da se zalažu za proširenje, navodeći da je Mađarska i do sada bila najglasnija kada je u pitanju značaj proširenja.

“Evropske države treba da prestanu sa licemjernim ponašanjem i da iskreno podrže proširenje”, kazao je Sijarto.

