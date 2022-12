Ibrahimović: Formiranje vlade bio bi zaokret od politike EU

Podgorica, (MINA) – Formiranje vlade na osnovu neustavnih izmjena Zakona o predsjedniku i suprotno preporukama euroatlanskih partnera jasan je znak svjesnog zaokreta od politike Evropske unije (EU) i težnje Crne Gore za članstvom u Uniju, smatra lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

On je apelovao na sve euroatlanski orjentisane političke partije i njihove lidere, da politiku i aktivnosti usklade sa evropskom agendom u cilju očuvanja proevropskog i prozapadnog spoljnopolitičkog kursa Crne Gore.

“Nakon jasnih poruka euroatlanskih partnera i uprkos činjenici da se njen međunarodni legitimitet unaprijed dovodi u pitanje insistiranje na formiranju vlade na temelju neustavnog zakona i suprotno preporukama partnera jasan je znak svjesnog zaokreta od EU politike i težnji Crne Gore ka EU”, ocijenio je Ibrahinmović.

On je rekao da je EU agenda, u integracijskom, vrijednosnom i svakom drugom smislu, visoko na listi prioriteta BS.

“Svako skretanje sa te agende je apsolutno neprihvatljivo, jer je članstvo Crne Gore u EU najbolji garant prosperitetne budućnosti naše države i ostvarivanja manjinskih i svih drugih ljudskih prava”, poručio je Ihrahimović, saopšteno je iz BS-a.

On je kazao da onaj ko Crnu Goru svjesno skreće sa evropskog puta i vodi je prema novoj međunarodnoj izolaciji ne može za to naći partnera u BS-u, jer su negativne posljedice takve politike od prije 30 godina i danas snažno prisutne u društvenom, političkom i ekonomskom životu.

