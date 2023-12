Gorčević: Planovi Vlade ambiciozni, ali realni

Podgorica, (MINA) – Planovi Vlade u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom (EU) su ambiciozni, ali realni, ocijenila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Ona je danas, u odvojenim sastancima, razgovarala sa ambasadorima Slovenije i Španije u Crnoj Gori, Bernardom Gradišnik i Raulom Bartolomeom Molinom.

Iz Ministarstva evropskih poslova rekli su da je Gorčević upoznala ambasadore sa stanjem u pregovaračkom procesu i istakla snažno opredjeljenje Vlade da ubrza sprovođenje reformi u svim oblastima, s fokusom na vladavinu prava.

„Ova Vlada ima šansu da ozbiljnim radom i rezultatima opravda očekivanja Evropske komisije, i prije svega građana Crne Gore. Odlučni smo da tu šansu iskoristimo i građanima osiguramo dugoočekivano članstvo u EU“, kazala je Gorčević.

Ona je, kako se navodi, rekla da je pred Vladom mnogo posla kako bi uspješno bio dovršen pregovarački proces i sprovele sve reforome i iznijela uvjerenje da su planovi Vlade ambiciozni, ali realni.

Gorčević je zahvalila vladama Slovenije i Španije na snažnoj političkoj podršci evropskoj integraciji Crne Gore i Zapadnog Balkana, i ukazala da je ekspertska podrška crnogorskim institucijama u okviru brojnih pregovaračkih poglavlja posebno dragocjena.

Gradišnik je kazala da Crna Gora može i dalje da računa na bezrezervnu podršku Slovenije u pregovaračkom procesu sa EU.

„Radujemo se svakom vašem iskoraku i nastavićemo da vas podržavamo, kako biste ispunili sve uslove i postali sljedeća članica EU“, rekla je Gradišnik.

Molina je kazao da je Crna Gora dio Evrope i da je evropska integracija država Zapadnog Balkana podjednako interes regiona i EU.

On je, kako se dodaje, izrazio očekivanja da će nova vlada pokazati punu posvećenost sprovođenju reformi na putu ka EU.

„Crna Gora i Španija njeguju dobre bilateralne odnose, a nastojaćemo da naše partnerstvo dodatno osnažimo kroz saradnju u okviru NATO i EU”, rekao je Molina.

Prema njegovim riječima, Španija je uvijek bila na strani politike proširenja.

“I u tom kontekstu ćemo nastaviti da podržavamo vaše dalje napredovanje ka punopravnom članstvu u EU“, poručio je Molina.

U saopštenju se navodi da su sagovornici razmijenili mišljenje u vezi sa potrebnom ekspertskom podrškom i konkretnim modalitetima saradnje.

