Gorčević: Do kraja 2026. zatvaramo sva poglavlja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je odlučna da do kraja 2026. godine privremeno zatvori sva pregovaračka poglavlja, kako bi 2028. postala punopravna članica Evropske unije (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je razgovarala sa novoimenovanim ambasadorom Austrije u Crnoj Gori Kristijanom Štajnerom i upoznala ga sa aktuelnim momentom u pregovorima.

„Odlučni smo da do kraja 2026. privremeno zatvorimo sva pregovaračka poglavlja, kako bi Crna Gora 2028. postala punopravna članica EU”, poručila je Gorčević.

Ona je rekla da će, kroz Mapu puta koju pripremaju zajedno sa partnerima iz Evropske komisije, intenzivirati rad na zaokruživanju reformi.

“Time ćemo ispuniti sve obaveze i biti spremni da pristupimo EU“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da je Crna Gora spremna da do kraja godine zatvori nekoliko pregovaračkih poglavlja.

Kako je navela, poglavlja koja su najbliža zatvaranju su 7 – Pravo intelektualne svojine, 10 – Informatičko društvo i mediji, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Gorčević je naglasila da postoji odlučnost Vlade i Skupštine da se ubrzaju sve aktivnosti iz pregovaračkog procesa, kako bi Crna Gora u planiranom roku zauzela svoje mjesto u EU, a građani osjetili sve prednosti punopravnog članstva.

Štajner je istakao da Austrija podržava članstvo Crne Gore i ostalih država Zapadnog Balkana u EU.

On je rekao da je uvjeren da će Crna Gora u kratkom vremenskom periodu ispuniti sve obaveze kako bi uskoro postala punopravna članica EU.

“U tom kontekstu je ukazao na važnost jačanja administrativnih kapaciteta i obrazovanje stručnog kadra, koji će biti spreman da preuzme brojne obaveze koje Crnu Goru očekuju nakon stupanja u članstvo”, navodi se u saopštenju.

