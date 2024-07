Felten: Crna Gora ponovo regionalni predvodnik na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ponovo postala regionalni predvodnik na putu ka Evropskoj uniji (EU), kazao je njemački ambasador u Podgorici Peter Felten, navodeći da se nada da će Crna Gora zadržati novu dinamiku koju demonstrira u pripremama za pristupanje Uniji.

Felten je u intervjuu Pobjedi, upitan da prokomentarišete miješanje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u unutrašnja pitanja Crne Gore, rekao da je Crna Gora nezavisna, suverena država.

Kako je naveo, Crna Gora ima pravo da bude tretirana kao takva i njen je prerogativ da sačuva nezavisnost i suverenitet.

“Crna Gora je ponovo postala regionalni „predvodnik“ na putu ka EU. Ako ste „predvodnik“, uvijek morate očekivati da će neki od drugih „učesnika trke“ ne samo to ispratiti sa divljenjem, već i sa izvjesnom dozom ogorčenosti”, rekao je Felten.

On je istakao da je siguran da su politički odgovorni ljudi u Crnoj Gori toga svjesni i da vode računa o tome u svojoj vanjskoj politici.

Govoreći o dobijanju pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), Felten je rekao da to nije politička „nagrada“, već da dokumentuje ocjenu koju dijele sve države članice.

“Da je Crna Gora, kroz konkretne reformske korake i zakonodavstvo u oblasti vladavine prava, u tolikoj mjeri ispunila privremene standarde koje je postavila EU da sada može ući u narednu fazu procesa pristupanja EU”, dodao je Felten.

Kako je kazao, da bi se postigla takozvana mjerila zatvaranja i zatvaranje pregovaračkih poglavlja, sada je potreban kontinuiran, dosljedan, naporan rad u svim oblastima Vlade, Skupštine i brojnih državnih institucija.

“Nadam se da će Crna Gora zadržati novu dinamiku koju demonstrira u pripremama za buduće pristupanje EU i da donosioce odluka neće skrenuti ili odvratiti od svog reformskog puta inicijativama internih ili eksternih aktera koji ne idu u prilog ovom procesu”, poručio je Felten.

On je rekao da je Crna Gora konstruktivno učestvovala u pregovorima o tekstu kojim je Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) utvrdila Međunarodni dan sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici.

Felten je istakao da su izmjene i dopune teksta koje je predložila Crna Gora u velikoj mjeri uzete u obzir.

“Vremenski kontekst, oblikovanje teksta i izjave inicijatora u medijima, zapravo sugerišu da Rezolucija Jasenovac – Dahau – Mauthauzen, koju je crnogorski parlament usvojio najtješnjom većinom, čija finalna verzija, prema mojim saznanjima, još nije objavljena, je zapravo zamišljena kao odmazda i relativizacija Rezolucije UN o Srebrenici”, rekao je Felten i dodao da je to tužno.

Kako je naveo, treba odati počast žrtvama teških zločina počinjenih u prošlosti zbog samih žrtava.

“Trebalo bi da se suočimo sa, često gorkom, istinom o našim istorijama. Trebalo bi da zajedno analiziramo istoriju na način da nam ona otvori bolju zajedničku budućnost”, kazao je Felten.

On je istakao da u svojoj novijoj istoriji Njemačka snosi odgovornost za Holokaust.

“Već 75 godina trudimo se da izvedemo prave zaključke. U našim školama se bavimo odgovornošću Njemačke za Holokaust i zločine koje su počinili Njemci i u ime naše zemlje u Drugom svjetskom ratu”, naveo je Felten.

Kako je kazao, u vanjskoj politici Njemačka se zalaže da se učini sve da se spriječe dalji genocidi, poput onih počinjenih u Ruandi i upravo onaj u Srebrenici.

“Upravo to je bila motivacija za našu podršku Rezoluciji UN-a za uspostavljanje Međunarodnog dana sjećanja na Srebrenicu”, rekao je Felten.

Upitan jako ocjenjuje odnose Crne Gore i Njemačke i da li će Berlin podržati rekonstruisanu Vladu u koju će ući članovi bivšeg Demokratskog fronta, on je odgovorio da su odnosi između dvije države veoma dobri i dodatno poboljšani posljednjih godina.

“Pitanje da li će i u kom obliku doći do rekonstrukcije crnogorske vlade je za mene u domenu spekulacija. Inače, Njemačka ne podržava strane vlade, već njeguje odnose sa državama”, naveo je Felten.

Kako je kazao, što je veće povjerenje među akterima na obje strane, to će saradnja i odnosi biti bliskiji i bolji.

Felten je naveo da je prije dvije sedmice ministarka prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore Anđela Jakšić Stojanović boravila u Njemačkoj.

“Ne samo da je u ime Crne Gore potpisala njemačko-crnogorski Sporazum o saradnji u oblastima kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, o kojem se pregovaralo više godina, već je sa raznim sagovornicima vodila odlične razgovore o razvoju i oblikovanju važnih projekata bilateralne saradnje”, dodao je Felten.

