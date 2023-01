Fajon: Crna Gora od najuspješnije na putu ka EU sada zemlja koja postaje problem

Brisel, (MINA) – Crna Gora, koja je bila najuspješnija na putu ka Evropskoj uniji (EU), sada je država koja postaje problem, ocijenila je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Ona je, nakon nakon sjednice Savjeta EU, kazala da su u toku postupci za imenovanje sudija Ustavnog suda, što je jedna od ključnih stvari koje Crna Gora mora ispuniti.

“Tokom rasprave postignuta je visoka saglasnost da se mora nastaviti sa pritiskom na Crnu Goru da izaberu nedostajuće sudije i izađe iz duboke političke i institucionalne krize”, rekla je Fajon.

Kako je kazala, početkom februara se može desiti ključno glasanje, predsjednički izbori su u martu, a vrlo vjerovatno i prijevremni parlamentarni izbori.

“Crna Gora ostaje jedna takva rak rana, od zemlje koja je bila najuspješnija na putu do EU, sada je zemlja koja postaje problem, pa smo se obavezali za dalju pomoć Crnoj Gori”, rekla je Fajon.

Ona je kazala da je zabrinjavajuća situacija sa jačanjem albanskih specijalnih snaga.

Fajon je navela da bi bilo potrebno da Kosovo što prije uspostavi zajednicu srpskih opština, takođe kao pripremu za izbore u aprilu.

Ona je ocijenila da situacija stvarno nije dobra u ovom trenutku.

Fajon je rekla da očekuje da uskoro bude imenovana Vlada Bosne i Hercegovine (BiH).

“Očito i ovaj status kandidata za BiH je aktivnije doprinio formiranju novih vlasti”, kazala je Fajon.

Ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman kazao je da je prilikom posljednje posjete Crnoj Gori prenio poruku o važnosti rješavanja ustavne krize i potrebi što bržeg imenovanja sudija Ustavnog suda, da bi cijeli proces krenuo ka normalizaciji političke situacije.

“Nama je stalo do stabilne Crne Gore, koja se mora jasno odrediti i usmjeriti prema evropskim vrijednostima i čvrsto stajati na evropskom putu”, poručio je Radman.

Kako je kazao, činjenica je da u zadnje tri-četiri godine nije došlo do nikakvog pomaka prema evropskom putu, osim 2020. godine kada je otvoreno zadnje poglavlje za vrijeme hrvatskog predsjedavanja.

