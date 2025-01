Evropski savez: Vlada nasilno pokušava da spriječi formiranje vlasti u Budvi

Podgorica, (MINA) – Vlada nasilno pokušava da spriječi formiranje vlasti u Budvi, kazali su iz Evropskog saveza i poručili da će odgovoriti na sistemsko nasilje.

Lideri Evropskog saveza Damir Šehović, Ivan Vujović i Vatroslav Belan uputili su pismo ambasadorima Kvinte i Delegaciji Evropske unije (EU) u Crnoj Gori u kom su ih upoznali sa stanjem u kojem se trenutno nalazi Crna Gora.

Kako je saopšteno iz Evropskog saveza, njihovi lideri su ambasadore upoznali sa, kako su rekli, jednom od najvećih političkih i institucionalnih kriza koja prijeti da parališe politički život, a posebno ukazujući na aktuelna dešavanja u opštini Budva.

„Kao što ste i sami svjedoci, Crna Gora se nalazi u jednoj od najvećih političkih i institucionalnih kriza poslednjih godina – krizi koja prijeti da parališe politički život, a čiji je uzrok ponašanje i postupci parlamentarne većine”, navodi se u pismu.

Lideri Evropskog saveza istakli su da se radi o najtežem narušavanju ustavnog poretka.

Prema njihovim riječima, kulminacija takvog ponašanja ogleda se u kršenju Ustava u dijelu preuzimanja nadležnosti Ustavnog suda od Skupštine.

“U sistemu podjele vlasti, kada jedna grana vlasti preuzme nadležnosti druge, radi se o najtežem narušavanju ustavnog poretka”, kaže se u pismu.

Zbog toga, “kao i tvrdoglavog odbijanja” parlamentarne većine da se vrati u ustavne okvire i poništi neustavne odluke, iz Evropskog saveza naveli su da se svjedoči blokadi parlamenta.

Iz Evropskog saveza su rekli da blokada predstavlja legitiman, ali i jedini mogući čin otpora kako bi poslala poruku da neće dozvoliti brutalno i očigledno kršenje Ustava.

“Poštovanje Ustava nije samo temelj vladavine prava, već i ključni uslov za napredak Crne Gore na putu ka EU”, dodaje se u pismu.

Povod pisma je, kako je navedeno, dešavanje u opštini Budva.

“Gdje je 10. januara sinhronizovanom akcijom partija parlamentarne većine i nadležnih državnih organa, uz prisustvo osoba sa, najblaže rečeno, sumnjivom bezbjednosnom pozadinom, spriječeno konstituisanje lokalnog parlamenta”, rekli su Šehović, Vujović i Belan.

Oni smatraju da Vlada dodatno produbljuje krizu jer uporno odbija da zakaže nastavak sjednice Skupštine opštine Budva, iako je zakonski na to obavezna.

Iz Evropskog saveza su podsjetili da je resorni ministar javne uprave, Maraš Dukaj, predložio Vladi da sjednica bude zakazana za 23. januar.

“Ali je Vlada taj predlog ignorisala, nastavljajući da ignoriše zakonske obaveze, odnosno da otvoreno opstruira proces konstutuisanja ove lokalne vlasti”, dodaje se u pismu.

Lideri Evropskog saveza upozorili su na ozbiljne posljedice koje može izazvati postupanje aktuelne vlasti u Crnoj Gori, “budući da svjedočimo kontinuiranom kršenju prava, Ustava i zakona od vlasti”.

“Osim udara na Ustav, svjedočimo i udaru na temelje demokratije, uključujući slobodan izborni proces i demokratsko formiranje vlasti”, dodaje se u pismu lidera Evropskog saveza.

Oni su dodali da se u Budvi se po svaku cijenu – koristeći pravno, ali i fizičko nasilje – pokušava spriječiti formiranje vlasti, samo zato što ta većina ne odgovara interesima parlamentarnih partija na državnom nivou.

“Ovim se proizvodi potpuni pravni i politički haos, politički procesi se izmještaju iz institucija na ulicu, a stvara se pravna anarhija s nesagledivim posljedicama po političku i društvenu stabilnost Crne Gore”, kaže se u pismu.

Navodi se da se sve to odvija uz saglasnost i aktivno djelovanje Vlade i partija aktuelne vlasti.

Šehović, Vujović i Belan podsjetili su i na ranije ponašanje državne vlasti na lokalnom nivou.

Oni su kazali da isti akteri u opštini Šavnik već dvije godine silom sprečavaju završetak izbornog procesa.

“U Andrijevici su mjesecima fizički sprečavali smjenu tadašnjeg predsjednika lokalnog parlamenta, dok se u Kotoru već pola godine opstruira odluka Državne izborne komisije o ponavljanju izbora na dva biračka mjesta, čime je grad u potpunoj blokadi”, navodi se u pismu.

U pismu lideri Evropskog saveza upozoravaju da, ukoliko se dozvoli takvo postupanje i u Budvi, može doći do ukidanju demokratije i slobodnih izbora u Crnoj Gori.

Oni su dodali da ako se pravno, političko i fizičko nasilje nastavi u Budvi, a, kako su naveli, razlozi za to su očigledni, formalno će se svjedočiti ukidanju demokratije i slobodnih izbora u Crnoj Gori.

“Jasno je da se državna vlast vodi principom – ako mi ne možemo formirati vlast, spriječićemo na svaki način da to učini neko drugi. Nemamo dilemu da će se ovakvo ponašanje vlasti nastaviti i nakon parlamentarnih izbora”, navodi se u pismu.

Lideri Evropskog saveza su rekli da sve te akcije stavljaju opoziciju pred svršen čin i primoravaju je da, u cilju vraćanja političkog procesa u ustavne okvire, preduzme radnje poput onih koje se već preduzimaju u Skupštini.

Šehović, Vujović i Belan smatraju da nasilno sprečavanje formiranja vlasti u Budvi može kao reakciju izazvati blokadu lokalnih parlamenata širom zemlje, budući da, kako su naveli, ne postoji drugi način da se odgovori na sistemsko nasilje i obesmišljavanje demokratije.

“Ozbiljnost, složenost i potencijalna opasnost situacije koja slijedi zahtijevaju da vam, kao našim partnerima i prijateljima, ukažemo na ovu situaciju i zatražimo vašu pažnju”, zaključeno je u pismu lidera Evropskog saveza.

