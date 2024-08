Evropski savez predao listu za izbore u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Evropski savez, u kome su Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, predao je listu za izbore u Kotoru, koji će biti održani 29. septembra.

Listu “Evropski savez – Zasjat će Kotor”, predvodiće Miloš Čelanović.

Čelanović je, kako je saopšteno iz Evropskog saveza, kazao da je sama ideja formiranja tog saveza superiorna u odnosu na sva dešavanja na današnjoj političkoj sceni.

„Naime, dok većina, a mogu slobodno reći i skoro svi politički subjekti, prolaze kroz faze rascjepa i podijela, mi smo se odlučili na ujedinjenje i savezništvo. Prevazišli smo naše sitne političke razlike i u prvi plan stavlili ono što nas spaja, a to su vrijednosti i ideali koje baštinimo decenijama“, rekao je Čelanović.

On je ocijenio da je dosadašnja vlast pokazala svoj maksimum i da Kotor zaslužuje mnogo više.

„Kao neko ko srcem i dušom pripada ovom gradu, kao neko čija je porodica skoro sedam vjekova podizala svoje članove u Kotoru – znam da naš grad zaslužuje mnogo mnogo više“, istakao je Čelanović.

Prema njegovim riječima, Evropski savez će na ovim izborima pokazati svoju snagu, a nakon izbora će biti jedan od stubova lokalne vlasti.

„Znam da naše komšije, rođaci i prijatelji nisu zadovoljni učinjenim. Isto tako znam iz mnogobrojnih razgovora sa svojim sugrađanima, da će Kotorani dati šansu Evropskom savezu i da će naš savez na izborima pokazati svoju snagu”, rekao je Čelanović.

Kako je kazao, Evropski savez će biti jedan od stubova nove lokalne vlasti koja će voditi mnogo više računa o građanima.

