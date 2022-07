Đurović: Na kolegijumu nije bilo priče o skraćenju mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Predstavnici poslaničkih klubova danas na tematskom kolegijumu kod predsjednice parlamenta nijesu razgovarali o skraćenju mandata Skupštini niti o izglasavanju nepovjerenja Vladi.

To je kazala predsjednica Skupštine Danijela Đurović novinarima nakon kolegijuma, dodajući da su se na današnjem tematskom kolegijumu razmotrile procedure oko izbora u pravosuđu, prenosi portal Vijesti.

Ona je pojasnila da je današnja sjednica dio dogovora sa sastanka 8. jula, na kojem je otvoren politički dijalog o postizanju kvalifikovane većine o imenovanjima u pravosuđu.

Prema riječima Đurović, postignuta je saglasnost da treba ubrzati procedure na svaki mogući način, jer su svi svjesni da je potrebno doći do adekvatnih rješenja do kraja ovog proljećnog zasjedanja.

“Oko same dinamike, svakako će i Ustavni odbor i Odbor za politički sistem imati više sjednica koje će u narednom periodu izvršiti određene procedure glasanja oko postojećih kandidata i onda upućivati prema plenuma kako bi smo došli do izjašnjavanja do kraja ovog mjeseca”, rekla je Đurović.

Na pitanje šta ako se pokrene inicijativa o skraćenju mandata Skupštini, kao što je najavljivano, ona je odgovorila da je i danas provejavala dobra atmosfera prepoznavanja prioriteta u deblokadi procesa pristupanju Evropskoj uniji.

“Tako da nije bilo priče niti o skraćenju mandata Skupštini niti o izglasavanju povjerenja Vladi, već u pravcu koje su to obaveze i prioriteti u radu parlamenta. Plenum će praktično biti stalno u radu”, kazala je Đurović.

Ona je najavila da će nova radna sjednica parlamenta biti 25. jula, u okviru koje i tačka izbori i imenovanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS