Đurović: Članstvo Finske u NATO doprinijeće bezbjednosti Evrope

Podgorica, (MINA) – Članstvo Finske u NATO-u doprinijeće većoj bezbjednosti Evrope, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Turski parlament odobrio je u četvrtak nacrt zakona kojim se Finskoj dozvoljava ulazak u NATO, nakon što su to prehodno uradili i parlamenti svih preostalih članica Alijanse.

“izržavam zadovoljstvo zbog okončanja procesa ratifikacije prijema Finske u NATO. Sigurna sam da će članstvo ove nordijske zemlje doprinijeti većoj bezbjednosti kontinenta, ali i osnažiti saradnju naših zemalja”, napisala je Đurović na Tviteru /Twitter/.

