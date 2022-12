Đukanović sjutra u posjeti Turskoj

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović otputovaće sjutra u radnu posjetu Turskoj, na poziv turskog kolege Redžepa Tajipa Erdogana.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Đukanović će nakon svečanog dočeka na istanbulskom aerodromu imati tet-a-tet susret sa Erdoganom.

„Dvojica predsjednika će nakon susreta održati konferenciju za medije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Erdogan prirediti radni ručak u čast Đukanovića.

