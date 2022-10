DPS: Zdravstveni sistem u Crnoj Gori na najlošijem nivou u svojoj istoriji

Podgorica, (MINA) – Zdravstveni sistem u Crnoj Gori na najlošijem je nivou u svojoj istoriji, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz Komisije za zdravstvo DPS-a kazali su da u bolnicama nema ljekova za najteže onkološke bolesnike, da nedostaju osnovna sredstva za rad, da je sistem zakazivanja doživio kolaps i da su liste čekanja najduže od kada se vodi evidencija.

„Bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović je ugasila transplantacioni sistem, ministar zdravlja Vlade u tehničkom mandatu Dragoslav Šćekić je učestvovanjem u ukidanju obaveznog zdravstvenog osiguranja zadao završni smrtonosni udarac resoru na čijem je čelu“, navodi se u saopštenju.

Oni su naveli da se kao vrhunac, dobila i zvanična potvrda da od danas „prestaje isporuka određenih ljekova namijenjenih za izdavanje za račun Fonda zdravstvenog osiguranja (FZO) od nekoliko proizvođača“.

„Dakle, osim što su građani prinuđeni da sve više usluga dobijaju van javnih zdravstvenih ustanova i za to plaćaju, od sada će im tek mali broj ljekova biti dostupan “na recept”. Svjesni smo neznanja, nestručnosti ali i loše namjere aktuelne vladajuće garniture u vođenju države“, kaže se u saopštenju.

Iz Komisije DPS-a su dodali da to svakodnevno dokazuju svojim postupcima.

Oni su dodali da ne žele da vjeruju da se iza tako katastrofalnog stanja u zdravstvu krije loša namjera.

Kako su naveli, očekuju da se nadležni u sistemu zdravstva obrate javnosti, pojasne novonastalu situaciju i šta građani mogu da očekuju u predstojećem periodu.

„Lijeka za naše zdravstvo nema dok su donosioci odluka neznaveni, pa ih zato čeka neminovna politička kazna od strane građana. Ubrzo će sigurno uslijediti i neke druge kazne za brojna nepočinstva koja su počinili“, dodali su iz Komisije za zdravstvo DPS.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS