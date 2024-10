DPS: OIK Kotor da dopusti da izborni proces bude završen

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Opštinsku izbornu komisiju (OIK) Kotor da u što kraćem roku donese odluku o ponavljanju izbora na Prčanju i Mircu.

Iz kotorskog DPS-a su pozvali članove kotorske OIK da, nakon današnje odluke Ustavnog suda, “prekinu sa opstrukcijama i dopuste da izborni proces konačno bude završen”.

“Nakon današnjeg zasijedanja Ustavnog suda na kome nije donešena odluka o prihvatanju žalbi Demokrata, jedina relavantna odluka je upravo Odluka Državne izborne komisije koja ostaje na snazi, a kojom se nalaže ponavljanje izbora na Prčanju i Mircu”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da su ispoštovali sve zakonske procedure i sačekali da njihovi oponenti iskoriste svaki pravni mehanizam koji im stoji na raspolaganju.

“Ali – zbog grada, zbog Kotoranki i Kotorana – više ne smijemo dopustiti dalje kočenje izbornog procesa, kojim se produžava opšta blokada”, kazali su iz DPS-a.

Oni su istakli da je, mjesec nakon prvobitno održanih izbora, vrijeme da se taj proces konačno završi.

“Zato pozivamo političke subjekte koji već sedmicama opstruiraju procese koji bi vodili ka proglašenju konačnih rezultata da to više ne čine”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Iz te stranke su dodali da ne žele da vjeruju da će OIK Kotor istrajavati u , kako su naveli, bezakonju i služenju onima koji se bore svim silama da izbori ne budu završeni.

“Ako nastave tim putem, kako smo to i ranije istakli, čekaju ih krivične prijave po više osnova”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS