DPS: Nedopustiv odnos Vlade, hitno uputiti pomoć Šavniku

Podgorica, (MINA) – Odnos Vlade prema kriznoj situaciji u Šavniku, koja je nastala kao posljedica vremenskih nepogoda, sraman je i nedopustiv, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali Vladu da pomogne toj opštini kako bi se zaštitili životi građana i sanirale posljedice.

Iz DPS-a su rekli da, ni dva dana nakon eskalacije problema, Vlada nije uputila nikakvu pomoć Šavniku.

Iz te partije su u saopštenju naveli da je to očigledno politički motivisano kao posljedica frustracije aktuelne parlamentarne većine što nije uspjela na silu da preuzmu vlast uprkos višemjesečnim pokušajima.

„Vlada je time još jednom pokazala maćehinski odnos prema građanima“, kazali su iz DPS-a.

Kako su naveli, Vlada je time demonstrirala i nezapamćenu drskost da zbog političkih interesa rizikuje živote građana svoje države.

„Pozivamo Milojka Spajića da se ostavi političkih kalkulacija i da opštini Šavnik hitno uputi pomoć kako bi se zaštili životi građana i sanirale katastrofalne posljedice nevremena“, poručuje se u saopštenju.

