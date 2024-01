DPS: Još jednom potvrđen antievropski karakter Vlade

Podgorica, (MINA) – Otkazivanje sastanka hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem još jedna je potvrda antievropskog karaktera Vlade, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Anušić je saopštio da je sastanak sa Krapovićem otkazao zbog njegovih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran.

Iz DPS-a su kazali da je incident koji je Krapović izazvao svojim nepromišljenim izjavama, samo nastavak politike provokacije susjednih država, koju sprovodi nova parlamentarna većina.

“Nakon što je Milan Knežević sa svojom delegacijom na Dodikovom neustavnom i izmišljenom prazniku, provocirao iz Banja Luke, zvaničnu Bosnu i Hercegovinu, to je nedavno sa talasa provladinog medija, uradio Krapović Hrvatskoj”, naveli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da je očekivano danas dobio odgovor od Anušića, koji je izbjegao susret sa Krapovićem, sa veoma jasnim objašnjenjem koje se odnosi na javno izrečene stavove ministra odbrane Crne Gore.

Iz DPS-a su istakli da ne vjeruju da su nediplomatske i nepromišljene izjave samo posljedica Krapovićevog nepoznavanja posla koji obavlja i nesnalaženja u ulozi koja mu je “partijskim podjelama plijena zapala”.

“Uvjereni smo da su Krapovićevi stavovi između ostalog, pokušaj da se takvom neprimjerenom retorikom ulaguje velikosrpskom nacionalističkom dijelu biračke scene, koji provokacije na račun Hrvatske smatra poželjnom politikom”, kaže se u saopštenju.

Oni su ocijenili da je Krapović takvim ponašanjem obrukao državu koju predstavlja i Vladu čiji je ministar.

“A i pored svega toga neće mu uspjeti, ma koliko se trudio, da ovakvim izjavama zaustavi slobodan pad partije koju predstavlja”, poručili su iz DPS-a.

