Dogovor većine od 30. avgusta značio bi skretanje sa evroatlantskog puta

Podgorica, (MINA) – Vlada koju bi formirale partije koje su pobijedile na izborima 30. avgusta 2020. godine značila bi promjenu političkog kursa Crne Gore i skretanje sa evroatlantskog puta u zonu ruskog uticaja, smatra predsjednik Bošnjačke Ervin Ibrahimović.

Ibrahimović je, govoreći o najboljem modelu za izlaz iz političke krize, rekao za Pobjedu da je formiranje stabilne političke vlade najracionalnije i za građane i za državu Crnu Goru.

On je objasnio da bi tu vladu činile sve političke partije evroatlantske orijentacije po modelu koji bi dogovorili politički lideri.

“Ono što bi bilo važno je da se stavi moratorijum na pitanja koja bi mogla da izazovu političku krizu, a da sva energija bude usmjerena prema privrednom razvoju, energetskoj stabilnosti, EU integracijama i, posebno, razvoju sjevera”, kazao je Ibrahimović koji je i ministar kapitalnih investicija u tehničkom mandatu.

Na pitanje da li bi BS prihvatila da bude u vladi u kojoj je Demokratski front, Ibrahimović je odgovorio da je BS i do sada pokazala da je partija dijaloga i saradnje.

“Nama su važni principi, političko ideološka orijentacija i odnos prema univerzalnom sistemu vrijednosti poput antifašizma, demokratije, manjinskih prava i sl. U tom smislu svi koji sa nama dijele politička uvjerenja i vrijednosne sisteme za nas su prihvatljivi partneri”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da se ne bi opredjeljivali na osnovu deklarativnih izjava već na osnovu političkog djelovanja.

Ibrahimović je istakao da BS sa najvećim dijelom DF ne dijeli iste vrijednosti, nema iste poglede ni na prošlost ni na sadašnjost Crne Gore, ali, što je vjerovatno najznačajnije, nema iste poglede ni na budućnost Crne Gore.

“Naravno, bili bismo srećni da DF u tom smislu promijeni svoj politički kurs i političku ideologiju i ne bismo imali ništa protiv saradnje sa takvim DF-om u bilo kojoj formi pa ni u vladi”, poručio je Ibrahimović.

