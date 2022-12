DIK usvojio prigovor DPS-a

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) usvojila je prigovor podgoričkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS), u kojem se navodi da nije u skladu sa Zakonom i Poslovnikom odrediti člana koji može mijenjati predsjednika Izborne komisije Glavnog grada, osim njegovog zamjenika.

DIK je taj prigovor usvojila na večerašnjoj sjednici, prenosi portal Vijesti.

To znači da Radosav Jokić nije imao pravo da preuzme predsjedavanje na sjednici Izborne komisije Glavnog grada u petak, kada su proglašeni konačni rezultati izbora u Podgorici.

Iz DIK-a su dodali da su odbili prigovor Časlava Vešovića kojim je tražio da se utvrdi da Marko Mihailović, opunomoćeni predstavnik izborne liste Demokratskog fronta nije mogao da učestvuje u radu na sjednici Izborne komisije Glavnog grada (IKGG).

“Komisija će nakon izrade rješenja ista dostaviti podnosiocima koja će sadržati detaljna obrazloženja navedeinih odluka, a ista će biti objavljena i na veb stranici”, zaključuje se u saopštenju.

