DF traži od Vlade da se izjasni o dvije odrebe Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratskog fronta (DF) (njih 13), zatražili su od Vlade da se se izjasni i da mišljenje na predlog kojim je pokrenut postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti odredbi 18 i 19 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, piše Pobjeda.

Poslanici DF-a smatraju da se tim zakonom krše ljudska prava garantovana Ustavom Crne Gore i međunarodnim ugovorima i ne štite ekonomski interesi države.

“Predlagači, sa ciljem blagovremenog sprečavanja nastanka negativnih ekonomskih posljedica po državu Crnu Goru, kao i u cilju potpune zaštite ljudskih prava, predlažu da Ustavni sud obustavi izvršenje pojedinačnih akata i radnji koje su preduzete na osnovu odredbi člana 18 i 19 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama”, kaže se u prijedlogu zaključaka inicijative poslanika DF-a.

Predlog su potpisali poslanici DF-a Andrija Mandić, Milan Knežević, Nataša Jevrić, Milun Zogović, Budimir Aleksić, Janko Milatović, Nikola Bajčetić, Predrag Bulatović, Maksim Vučinić, Dejan Đurović, Jelena Božović, Jovan Vučurović i Dragan Bojović.

Iako se eksplicitno ne pominje, očito da je inicijativa poslanika DF-a usmjerena na poništavanje odluke Vlade kojim se Crna Gora pridružuje sankcijama Evropske unije Rusiji.

Zato se zahtijeva od vlade Dritana Abazovića da, saglasno odredbi 34, stav 1, Zakona o Ustavnom sudu, “dostavi mišljenje o navodina sadržanim u prijedlogu”.

U dokumentu koji je DF uputio Vladi, a u koji je Pobjeda imala uvid, na pet strana se obrazlaže inicijativa da Ustavni sud proglasi neustavnim članove 18 i 19 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama.

Prema ocjeni 13 poslanika DF-a, članovima 18 i 19, a prije svega odredbama koje podrazumijevaju ograničenje i raspolaganje imovinom i sredstvima, odnosno njihovim “zamrzavanjem” krši se Ustav i elementarna “ekonomska, socijalna i kulturna ljudska prava”, ali i krši osnovno pravo koje garantuje Ustav – jemčenje svojine.

Tim restriktivnim mjerama koje Zakon propisuje, prema mišljenju DF-a, narušavaju se interesi Crne Gore.

“Nevalidnost restriktivnih mjera usljed nesaglasnosti sa Ustavom Crne Gore ozbiljno ugrožava reputaciju države i konačno može postaviti državu Crnu Goru u potpuno nezavidan položaj u slučaju da se takve posljedice odraze i na državni budžet Crne Gore usljed pada nivoa stranih investicija i mogućnosti prikupljenih poreza”, ističe se u obrazloženju.

Zato se traži hitno obustavljanje izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje su preduzete na osnovu Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama.

