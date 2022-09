DF će predložiti pokretanje postupka za razrješenje Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) predložiće da se pokrene postupak za razrješenje predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, saopštio je poslanik tog političkog saveza Predrag Bulatović.

“DF je dao predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je Đukanović povrijedio Ustav, odnosno postupak za razrješenje predsjednika”, rekao je Bulatović na sjednici Skupštine.

Đukanović je u utorak podnio predlog za skraćenje mandata 27. saziva Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS