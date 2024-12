Destruktivno djelovanje opozicije pokušaj skretanja pažnje sa uspjeha Vlade

Podgorica, (MINA) – Destruktivno i antidemokratsko djelovanje opozicije, u vezi prestanka mandata sudijama Ustavnog suda, motivisano je pokušajem skretanja pažnje sa uspjeha 44. Vlade, brojnih hapšenja i procesuiranja, ocijenilo je Predsjedništvo Demokratske Crne Gore.

Iz Demokrata su kazali da su na sjednici Predsjedništva razmatrani ključni izazovi i uspjesi u proteklom periodu, a usvojeni zaključci, kako su rekli, potvrđuju dosljednost i posvećenost njihove politike evropskim vrijednostima i interesima građana.

„Predsjedništvo je pozdravilo izvanredne rezultate nove vlasti u prethodnih 14 mjeseci, koje su rezultirale istorijskim uspjesima na polju evropskih integracija, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i ekonomskog i socijalnog snaženja građana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ti rezultati predstavljaju temelje za dalje unapređenje životnog standarda i povjerenja građana u državne institucije.

„Predsjedništvo je pohvalilo svakodnevnu, odlučnu, neselektivnu i beskompromisnu borbu bezbjednosnog sektora i nadležnih tužilaštava protiv svih oblika kriminala i korupcije, ističući značaj istrajnosti u ovom procesu za dalju stabilnost i pravdu u društvu“, dodaje se u saopštenju.

Predsjedništvo je, kada je riječ o pitanju prestanka mandata sudijama zbog sticanja uslova za penziju, ocijenilo da je ta odluka u potpunosti saglasna Zakonu o Penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) i Ustavu.

Oni su kazali da je to potvrđeno brojnim odlukama Sudskog savjeta i presudama Upravnog i Vrhovnog suda.

„Destruktivno i antidemokratsko djelovanje opozicije u vezi sa ovim pitanjem nije utemeljeno u stvarnim razlozima, već je motivisano pokušajem skretanja pažnje sa uspjeha 44. Vlade, brojnih hapšenja i procesuiranja, sa očitom namjerom da se obezbijedi većina koja bi usvajala ustavne žalbe o puštanju na slobodu bivših visokih zvaničnika optuženih za teška krivična djela“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Predsjedništvo osudilo blokiranje usvajanja Budžeta i drugih važnih akata od opozicije, ocijenivši da taj čin predstavlja nezabilježenu državničku neodgovornost i direktan obračun sa interesima građana.

U saopštenju se ističe da je na sjednici posebno afirmisano konstituisanje vlasti u Podgorici u skladu sa demokratskim principima i vrijednostima 30. avgusta.

Predsjedništvo je, kako se dodaje, zadovoljno činjenicom da su nosilac koalicione izborne liste Pokreta Evropa sad i Demokrata, Saša Mujović, i funkcioner Demokrata Spalević, izabrani za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Podgorice.

Na sjednici je istaknuto da će Demokrate u novom sazivu Skupštine Glavnog grada, sa šest odbornika, što je 50 odsto više nego u prethodnom sazivu, biti drugi po snazi konstituent parlamentarne većine.

Iz Demokrata su kazali da je predsjedništvo zadovoljno ostvarenim rezultatima na gotovo svim lokalnim izborima u ovoj godini, koji potvrđuju stabilnost biračkog tijela Demokrata u složenim uslovima i jakoj konkurenciji.

Oni su naveli da se očekuje nastavak snažnog doprinosa lokalnoj vlasti u Beranama, dok se u Kotoru planira predvodništvo nove vlasti na čelu sa Vladimirom Jokićem.

„Demokratska Crna Gora nastavlja dosljedno da brani interese građana i promoviše principe demokratije, pravde i transparentnosti“, poručuje se u saopštenju.

