Deblokada Ustavnog suda neophodna za političku stabilnost

Podgorica, (MINA) – Deblokada rada Ustavnog suda neophodan je uslov da Crna Gora stekne političku stabilnost i nastavi sa ispunjavanjem obaveza prema Evropskoj uniji (EU), poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović se, kako je saopšteno iz njenog kabineta, danas sastala sa ambasadorom Francuske u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom.

Ona je, u kontekstu trenutnih geopolitičkih dešavanja, kazala da se poseban akcenat mora staviti na veću posvećenost EU i NATO partnera zemljama Zapadnog Balkana, a sve u cilju očuvanja bezbjednosti regiona, ali i ukupnog evropskog prostora.

“U pogledu unutrašnje političke situacije, Đurović je naglasila da se zalaže za što hitnije odblokiranje rada Ustavnog suda, jer je to neophodan uslov da bi Crna Gora stekla političku stabilnost i nastavila sa ispunjavanjem obaveza prema EU”, navodi se u saopštenju.

Ona je rekla da odnose Crne Gore i Francuske karakteriše kontinuirani politički dijalog, saradnja u mnogim oblastima, partnerstvo u okviru NATO-a i francuska podrška evropskoj integraciji Crne Gore.

Đurović je ponovila da je članstvo u EU strateški cilj na kojem Crna Gora dosljedno radi i ulaže maksimum napora.

Ona je navela da raduje, ali i dodatno obavezuje činjenica da je Crna Gora kandidat s najvećim stepenom ostvarenog napretka na putu ka EU i velikom podrškom građana procesu evropskih integracija.

Đurović je istakla da Crna Gora cijeni angažman i napore koje Francuska ulaže u politiku proširenja EU, pa je, shodno tome, Crna Gora prihvatila novu metodologiju proširenja koja je kreirana upravo na osnovu francuskog nastojanja da se pregovarački proces zemalja kandidata ubrza i učini dinamičnijim.

Ona je ocijenila da je za Crnu Goru suštinski značajno da podrška Francuske integracionom procesu u EU ne posustane, već da se kontinuirano unapređuje i proširuje.

“Đurović je pozdravila spremnost Francuske da kroz ciljano osmišljenu i za Crnu Goru prilagođenu ekspertizu dodatno doprinese reformskim naporima, među kojima su i promocija dobrosusjedskih odnosa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i promocija evropskih vrijednosnih standarda”, navodi se u saopštenju.

Ona je zahvalila Vladi Francuske što je pozitivno odgovorila na zahtjev crnogorskih vlasti i stavila na raspolaganje Nacionalnu agenciju za bezbjednost informacionih sistema za pomoć u otkrivanju, analizi i sanaciji posljedica sajber napada u Crnoj Gori.

Đurović je pozdravila odluku Francuske da Regionalni centar za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost bude izgrađen u Podgorici.

Ona je kazala da je uvjerena da će to biti snažno institucionalno sredstvo za borbu protiv sajber kriminala i unapređenje sajber bezbjednosti ne samo za Crnu Goru i region Zapadnog Balkana, već i za cijeli evro-atlantski prostor.

Timonije je, kako se navodi, rekao da očekuje da će Crna Gora premostiti trenutne političke podjele i postići vidljiv napredak u brojnim oblastima, kako bi što prije postala članica EU.

On je istakao da je jako važno da Crna Gora izgradi funkcionalan sistem u kome će svaka institucija obavljati posao na najbolji mogući način.

Timonije je ukazao na problem blokade pravosuđa i naveo da je uvjeren da će politički faktori, od kojih to zavisi, maksimalno doprinijeti rješavanju tog problema, kao i da će Đurović autoritetom i integritetom doprinijeti postizanju tog cilja.

“On je prenio snažnu poruku podrške Francuske Crnoj Gori i istakao da će se nastaviti uspješna saradnja između dvije zemlje u pogledu borbe sa sajber napadima, kao i svim drugim izazovima sa kojma se Crna Gora suočava”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su ocijenili da je neophodna posvećenost i odgovornost svih političkih subjekata i institucija u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti države.

