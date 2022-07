Crnoj Gori potrebne reforme, a ne okretanje stranačkoj politici

Vašington, (MINA) – Crnoj Gori je potreban period kontinuiranih reformi i napretka ka Evropskoj uniji (EU) bez okretanja stranačkoj politici, podjelama u zemlji i osjetljivim pitanjima, rekao je bivši američki ambasador pri NATO-u Kurt Volker.

Volker je Glasu Amerike kazao da mu je žao što se država ponovo vraća tome.

On je kazao da Podgorica ima vremena “da se vrati na pravi put” ka Evropskoj uniji (EU), dodajući da je ovo period kada je Unija zaista otvorena.

“Važno je da se to iskoristi, zato što niko ne zna kada će se taj prozor ponovo zatvoriti, kada će se stavovi ponovo promijeniti”, poručio je Volker.

On je podsjetio da su se u prošlosti slušale ocjene o zamoru u proširenju, imigraciji, preuzimanju odgovornosti za zemlje koje nisu spremne.

“Činjenica da EU sada daje signale da je spremna je nešto što Crna Gora ne želi da propusti“, istakao je Volker.

On je optužio zvaničnu Srbiju da “namjerno promoviše jednu vrstu srpskog nacionalizma u regionu”.

“I to je veoma opasno – bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini (BiH) ili negdje drugo. Takođe instrumentalizuje Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) da doprinosi toj agendi. To je u skladu sa ruskim ciljevima na Balkanu – da se stvori haos i nestabilnost i region spriječi da se pridruži EU”, smatra Volker.

Predavač na Školi za napredne međunarodne studije Univerziteta Džons Hopkins, Edvard Džozef pitao je u čijem interesu je da se, kako je rekao, vlada odmah bavi pitanjem koje izaziva podjele.

“Premijer Dritan Abazović razumije da nije bilo razgovora i debate o tome, nije bilo kompromisa u pogledu kojeg su ljudi bili spremni da se saglase“, ocijenio je Džozef.

On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji (EU) predstavlja pitanje u pogledu kojeg se može postići konsenzus i jedinstvo u Crnoj Gori, upozoravajući da postoji opasnost da Podgorica izgubi svoju šansu za napredak ka tom cilju.

„Crna Gora ima zlatnu priliku, koju ostalih pet zemalja u regionu nemaju, da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji”, istakao je Džozef.

To su, kako je dodao, potvrdili i zvaničnici EU.

“Umjesto da to bude fokus, prioritet, kao što je Abazović i rekao da će biti slučaj, Vlada se pod njegovim liderstvom okreće pitanju odnosa sa SPC koje samo može da dovede do komplikacija i podjela i traćenja ove izuzetne prilike“, smatra Džozef.

Kako je rekao, Crna Gora, po nestabilnosti, nije izuzetak na Zapadnom Balkanu gdje su konflikti i tenzije prisutni u svim zemljama.

On je optužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da želi da spriječi evropsku integraciju dijela balkanskih zemalja, odnosno Crne Gore, Kosova i BiH.

„Zato što bi se postavljalo bi pitanje zašto Crnogorci napreduju ka Evropskoj uniji, a ne Srbija. I to bi pitanje moglo da bude prilično nezgodno za Vučića”, ocijenio je Džozef.

Bivši američki ambasador u Crnoj Gori Roderik Mur naveo je da je iznenađujuće što je manjinska Vlada, rano u svom mandatu, odlučila da joj jedan od prioriteta bude pitanje koje je, kako ističe, kontroverzno.

Kako je dodao, brine ga da bi to potencijalno moglo da izazove duži period neizvjesnosti i stagnacije, a da bi dobra volja Brisela mogla da se ispusti.

Mur je kazao da je pitanje regulisanja odnosa sa SPC i svim zajednicama važno, dodajući da razumije impuls bilo kojeg vodećeg crnogorskog političara da završi to pitanje i usredsredi se na druga.

“Međutim, to nije tako jednostavno. Realnost je da je riječ o veoma delikatnom pitanju koje pobuđuje snažne emocije u Crnoj. Mislim da bi to pitanje najbolje bilo riješeno uz snažan, širok konsenzus u društvu, a svakako među političkim snagama“, naveo je Mur.

On je rekao da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i pozivanje Rusije na odgovornost zbog rata u Ukrajini, predstavljaju veoma važne prioritete za Crnu Goru.

Kako je kazao, Rusija remeti, krši i dovodi u pitanje međunarodni poredak, dovodeći u pitanje sve principe na kojima je zasnovan taj poredak i od kojih koristi imaju male zemlje kao što je Crna Gora, kao što su teritorijalni integritet, suverenitet, jednakost.

“Nadam se da će Crna Gora i dalje biti čvrst saveznik. To su velika pitanja, a ovim ne želim da umanjujem važnost unutrašnjih, koja su iznad nekih od pitanja o kojima se raspravlja u Crnoj Gori”, naglasio je Mur.

