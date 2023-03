Crna Gora nastavlja da doprinosi kolektivnoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao članica NATO-a, nastavlja da doprinosi kolektivnoj bezbjednosti i ostaje istinski posvećena evropskim integracijama, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, učestvovao na Samitu za demokratiju, na poziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Džozefa Bajdena.

On je naglasio da je Crna Gora ostvarila konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kroz niz akcija policije i Specijalnog državnog tužilaštva.

Abazović je ukazao da je nedavnim izborom sudija Ustavnog suda poslata jasna poruka da je Crna Gora posvećena jačanju demokratskih institucija.

„Najvažniji zadatak je da osiguramo vladavinu prava obezbjeđivanjem jednakosti građana, izgradnjom jakih i efikasnijih institucija, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je Abazović.

On je dodao da je najvažniji zadatak da se osigura vladavina prava i snaženjem nezavisnosti pravosuđa, unapređenjem položaja pripadnika manjina i podrškom slobodnim i nezavisnim medijima.

“Crna Gora, kao članica NATO, nastavlja da doprinosi kolektivnoj bezbjednosti. Jednako tako, suočavajući se sa demokratskim izazovima, ostaje istinski posvećena evropskim integracijama – ostvarenju vanjskopolitičkog prioriteta”, zaključio je Abazović.

