Podgorica, (MINA) – Crna Gora može da računa na partnerstvo i podršku UNICEF-a u izgradnji pravednog društva, koje garantuje jednaka prava i mogućnosti svakom djetetu, poručio je šef predstavništva te organizacije u Crnoj Gori Huan Santander.

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopštili su da je resorni ministar Filip Ivanović danas primio Santandera u oproštajnu posjetu.

„Šef UNICEF-a je kazao da Crna Gora može da računa na partnerstvo i podršku UNICEF-a u izgradnji pravednog društva, koje garantuje jednaka prava i mogućnosti svakom djetetu“, navodi se u saopštenju.

Santander je rekao da su djeca u srcu procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU).

„Ulaganjem dovoljno sredstava iz državnog budžeta u smanjivanje siromaštva djece i nasilja nad djecom, kao i u poboljšanje kvaliteta obrazovanja i zdravstvene zaštite, Crna Gora će ispuniti ključne kriterijume za članstvo u EU“, naveo je Santander.

UNICEF će, kako je poručio, nastaviti da podržava Crnu Goru na tom putu.

Ivanović je zahvalio Santanderu na posvećenosti i ličnom doprinosu snaženju saradnje i partnerskog odnosa Vlade Crne Gore i UNICEF-a.

„UNICEF predstavlja značajnu podršku nacionalnim institucijama u izgradnji kapaciteta sa ciljem dodatnog osnaživanja zaštite dječijih prava, što je jedan od prioriteta 44. Vlade“, kazao je Ivanović.

On je istakao da su uloga i doprinos UNICEF-a prepoznati na svim nivoima u crnogorskoj administraciji, kao i da se posebno izdvaja saradnja u oblastima deinstitucionalizacije, inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom.

„Naglasio je, takođe, značaj usvojenog Programa saradnje Vlade i UNICEF-a za period 2023-2027 koji, između ostalog, pomaže u dostizanju međunarodnih standarda u ovoj oblasti“, navodi se u saopštenju.

