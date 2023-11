Crna Gora da intenzivira reforme i ubrza proces pristupanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi povoljnu situaciju unutar Evropske unije (EU) i intenzivira sprovođenje reformi, kako bi ubrzala proces pristupanja, saopšteno je na sastanku crnogorske ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i ministarke vanjskih poslova Belgije Hadje Lahbib.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopštili su da je na sastanku istaknuto da će Belgija nastaviti snažno da podržava Crnu Goru u procesu pregovora sa EU, a da će politika proširenja biti među prioritetima predstojećeg predsjedavanja te države Savjetom Unije.

Navodi se da je Lahbib pozdravila napore Crne Gore u postizanju što boljih rezultata u pregovorima.

Ona je kazala da Belgija podržava princip individualnog napretka i da se zalaže da ubrzanje procesa pristupanja mora biti zasnovano na isporučivanju konkretnih rezultata, posebno u oblasti vladavine prava.

„Ohrabrena sam jučerašnjim izborom sudije Ustavnog suda i energijom nove Vlade. Želim da vjerujem da će sve strukture društva na djelu pokazati opredijeljenost procesu pristupanja EU i ubrzati sprovođenje reformi“, kazala je Lahbin.

Ona je, kako se navodi, pozdravila usaglašenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Lahbib je naglasila da je potrebno dalje jačanje administrativnih kapaciteta za pristupanje EU, za šta, kako je poručila, Crna Gora može da računa na punu podršku Belgije.

Gorčević je zahvalila na kontinuiranoj podršci Belgije pregovaračkom procesu Crne Gore.

Ona je istakla je da Vlada nema alternativu u pogledu budućnosti Crne Gore, kao i da je strateško vanjskopolitičko opredjeljenje – članstvo u EU, neupitno.

Kako je rekla, pažnja i napori Vlade usmjereni su na oblasti koje su identifikovane nedavno objavljenim Izvještajem Evropske komisije, a koje se odnose na vladavinu prava, naglasivši snažnu odlučnost da se reformski procesi uspješno zaokruže.

„Vlada je snažno opredijeljena da, zajedno sa ostalim granama vlasti uloži sve napore kako bi se finalizovala potrebna imenovanja u oblasti pravosuđa, što je ključan uslov za dalji napredak u oblasti vladavine prava, a indirektno uslov za ukupni demokratski i ekonomski razvoj i ubrzanje pristupanja EU“, kazala je Gorčević.

