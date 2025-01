Ćorović: Svi da prihvate predlog da se VK uključi u rješavanje ustavne krize

Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK) će najrealnije sagledati problem ustavne krize u Crnoj Gori i dati objektivan predlog rješenja, ocijenio je potpredsjednik Bošnjačke stranke (BS) Jasmin Ćorović i pozvao kolege iz vlasti i opozicije da prihvate predlog da se VK uključi u rješavanje krize.

Ćorović je pozdravio je predlog evropske komesarke za proširenje Marte Kos da se u rješavanju ustavne krize u Crnoj Gori uključi VK.

“Smatram da će VK kao nezavisno i objektivno tijelo Savjeta Evrope najrealnije sagledati problem ustavne krize u Crnoj Gori i dati objektivan predlog rješenja. To bi mogao biti izlaz iz ove krize i vraćanje parlamenta i institucija države na put ubrzanih evropskih integracija”, naveo je Ćorović u saopštenju.

On je pozvao kolege iz opozicije, ali i vlasti da prihvate taj predlog.

“I dozvolimo institucijama da normalno funkcionišu kako ne bi ometali ono za šta se svi zalažemo, i u šta vjerujemo da je prioritet svih prioriteta, a to je učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju (EU)”, dodao je Ćorović.

Kako je naveo, ne želi da vjeruje da će opozicija odbaciti taj predlog i rizikovati da Crna Gora još jednom ugrozi šansu i ne iskoristi povoljne političke okolnosti ubrzanog ulaska u EU.

“Naprotiv, vjerujem da u opoziciji postoji dovoljno mudrosti i političke zrelosti da se uvidi značaj trenutka, te da se uskopartijski interesi stave po strani radi ovog većeg i opšteg cilja”, poručio je Ćorović.

