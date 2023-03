CEMI: Do devet sati glasalo 6,6 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori do devet sati glasalo je 6,6 odsto odsto birača, objavio je Centar za monitoring i istraživanje (CEMI).

Prema podacima te nevladine organizacije u centralnom dijelu Crne Gore do devet sati glasalo je 7,4 odsto građana, sjevernom 6,5, a u južnom 5,6 odsto.

Glasačko pravo na izborima ima 542.154 građana. a biračka mjesta otvorena su do 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS