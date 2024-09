Čarapić: SEP je projekat DPS-a

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa (SEP) projekat je Demokratske partije socijalista (DPS) koji je stvoren sa namjerom da zadrži njihove nezadovoljne birače, kazao je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić.

Kako je kazao, to potvrđuje odbijanje DPS-a da adresira činjenicu da je njihov donedavni potpredsjednik partije i posljednji premijer iz njihovih redova Duško Marković osnovao stranku sačinjenu od velikog broja njihovih članova.

Čarapić je u saopštenju naveo da to, da je SEP projekat DPS-a lansiran sa namjerom da zadrži njihove nezadovoljne birače, potvrđuje i odbijanje DPS-a da to podvedu pod termin “prelijetanje”.

“Ako nije već dovoljno loše to što je glas za SEP ujedno i glas za Markovića, koji je sve sem zdravo krilo, dodajte na to da je to ujedno i glas za Jefta Erakovića, Peđu Boškovića, Miloša Nikolića, Veselina Veljovića, Mila Đukanovića i njima slične, i sve će vam biti jasno”, rekao je Čarapić.

On je kazao da DPS-u kod PES-a smeta to što su oni pokret slobodnih, samostalnih i ostvarenih ljudi i što i dan danas oko sebe okupljaju kvalitetne članove koji društvu donose dugo očekivani progres.

“Njima smeta što u svojim redovima nemaju ljude kakve u svom predsjedništvu i glavnom odboru ima PES, a naročito im smeta to što mi u svojoj ekspanziji i dalje dobijamo podršku kvalitetnih ljudi poput Saše Mujovića, Peđe Zenovića i Bojana Božovića”, naveo je Čarapić.

Kako je kazao, da ih to frustrira svjedoče i njihovi napori da članovima PES-a nalijepe etiketu bivših DPS aktivista.

“I da marginalne kontakte koji su oni imali sa DPS-om, a koji su bili neizbježni budući da je DPS bio apsolutno prisutan u svakoj sferi društvenog života, predstave kao njihovu manu”, dodao je Čarapić.

Kako je kazao, ako je nečija najveća mana to što je nekada pružio ruku i razgovarao sa nekim iz DPS-a, onda to više govori o tome koliko je loš DPS, a ne onaj koji ga nije mogao promašiti ako je živio i radio u Crnoj Gori.

“Na kraju, teza koju je u jednom TV gostovanju iznio Ivan Vuković, da je DPS nekome nešto dao ili da im je omogućio neki karijerni napredak je odraz njegove otuđenosti i elitizma. ali i priznanje da je DPS stvarao partijsku državu”, rekao je Čarapić.

Kako je kazao, u PES-u smatraju da je svaki čovjek slobodan da pravi svoje životne izbore i žele da stvore društvo jednakih šansi u kom će trud i rad biti garant ličnog uspjeha.

“Najveći izazov nakon smjene DPS režima će biti demontiranje koncepta partijske države koji su oni uspostavili. Nije tajna da tu ima još puno posla, jer nisu svi ni sa druge strane kadri da se odlučno odreknu ovog nasleđa”, naveo je Čarapić.

On je rekao da niko ne može da spori da je upravo PES svojim postupcima za kratko vrijeme dokazao da su najveća nada u borbi protiv partijske države i poručio da od te bitke neće odustati.

