Čarapić: Otkazivanje Premijerskog sata legitimno, ali neodgovorno prema građanima

Podgorica, (MINA) – Otkazivanje Premijerskog sata legitimno je, ali je neodgovorno prema građanima, poručio je šef Kluba poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić.

On je novinarima u Skupštini, komentarišući to što Premijerski sat nije održan, rekao da je u PES-u utisak da je to dogovoreno u dijelu opozicije.

„Legitimno je, ali neodgovorno prema građanima otkazivati Premijerski sat“, rekao je Čarapić.

Kako je naveo, opozicija je time potvrdila da nije toliko zainteresovana za interese građana, već za neke performanse da na sebe skrene pažnju.

Čarapić je kazao da je siguran da će sjednica sigurno biti održana u narednom periodu.

Odgovarajući na pitanje kako je doživio to što se premijer Milojko Spajić u subotu nije pojavio u Skupštini, a bio je u Podgorici, Čarapić je naveo da Spajić nikad nije rekao da nije bio u Podgorici, već da je najbolje odložiti sjednicu za ponedjeljak.

On je dodao da je postojala i inicijativa opozicije da ta sjednica bude odložena za ponedjeljak, radi građana, jer je subota neradni dan.

“Ne vidim problem da se nešto zakazano za subotu odloži za dva dana”, kazao je Čarapić

