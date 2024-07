Camaj potpredsjednik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj izabran je danas za potpredsjednika Skupštine iz reda manjinskih partija.

Camaj je za potpredsjednika parlamenta izabran tajnim glasanjem.

Za njegov izbor na tu funkciju glasala su 43 poslanika, a nije bilo glasova protiv.

Glasanju nijesu prisustvovali poslanici Bošnjačke stranke (BS).

Sjednica je bila pauzirana na zahtjev šefa Kluba poslanika BS Amera Smailovića da bi, kako je rekao, pokušali da se dogovore oko pozicije potpredsjednika Skupštine.

Mandić je rekao da će za potpredsjednika parlamenta danas birati Camaja, dok će o kandidatu BS-a za tu funkciju Mirsadu Nurkoviću glasati na vanrednom zasijedanju 16. avgusta.

On je podsjetio da je parlamentarna većina imala dogovor da za potpredsjednika Skupštine bude izabran Camaj.

“Postojale su određene prepreke jer Camaj dolazi iz reda manjinskih naroda i potrošili smo relativno dugo vrijeme da bi promijenili Poslovnik i omogućili da Camaj bude kandidat i da mi ispoštujemo dogovor koji smo postigli sa Albanksim forumom“, rekao je Mandić.

Kako je kazao, nakon proširenja vladajuće koalicije, Spajić je zaključio ugovor sa BS-om, prema kojem i ta partija takođe treba da ima potpredsjednika Skupštine.

„Kandidat BS-a Nurković će tako biti biran za potpredsjednika parlamenta“, istakao je Mandić.

On je kazao da će Nurkovića za potpredsjednika Skupštine birati na vanrednom zasijedanju parlamenta 16. avgusta.

„Želimo u potpunosti da ispoštujemo dogovor koji je premijer zaključio sa BS-om, a danas ćemo da ispoštujemo ono što smo dogovorili na konstituisanju parlamentarne većine i danas će kandidat o kome će se izjašnjavati Skupština biti Camaj“, naveo je Mandić.

On je rekao da će 16. avgusta na dnevnom redu biti izmjena Poslovnika za odluku o broju potpredsjednika Skupštine, kao i glasanje o kandidatu za potpredsjednika.

Smailović je rekao da posljednje izmjene Poslovnika nijesu dobre iz ugla te partije, bošnjačkog i ostalih manje brojnih naroda.

„Nije dobro što se išlo na taj način u izmjene, jer se ide u biranje onog poslanika iz reda manjinskih naroda koji ima manju podršku u odnosu na nekog drugog u okviru partija manje brojnih naroda“, kazao je Smailović.

On je pozvao Camaja da povuče predlog i da još jednu sjednu i da se dogovore.

„Pozivam Camaja da povuče ovaj predlog, da ne dozvoli danas da se manjine svađaju, već da gradimo priču kako smo uvijek to i radili, kroz dijalog“, rekao je Smailović.

Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je kazao da potpredsjednik i ministar nije postao samo onaj ko nije htio.

“Ovo se pretvorilo u pijacu koja gubi svaku autentičnu političku vrijednost”, rekao je Nikolić.

On je kazao da Mandić „trgovinom foteljama“ pokušava obezbijediti izmjene Ustava Crne Gore.

Poslanica posebnog kluba Jevrosima Pejović rekla je da će, nakon izbora najbrojnije Vlade u Evropi, kao rezultat političkih trgovina danas biti propišren predsjedavajući sto Skupštine.

„To ne bi bio problem da građani ne plaćaju vaše sitne trgovine i da ne plaćaju sve ovo čemu svjedočimo ovih dana“, kazala je Pejović.

Skupština je, glasovima 55 poslanika, za članove Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) izabrala Aleksandru Vukašinović, Pavla Ćupića, Draganu Šuković, Slavicu Mirković i Mladena Tomovića.

Na današnjoj sjednici za člana Senata Državne revizorske institucije imenovan je Siniša Čađenović, za čiji izbor su glasala 44 poslanika.

