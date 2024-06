Božović: Vlast u Andrijevici i Budvi formirati po istom principu

Podgorica, (MINA) – Vlast u Andrijevici i Budvi treba formirati po istom principu, odnosno da onaj ko je osvojio najviše mandata kandiduje predsjednika opštine, smatra poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Bogdan Božović.

Božović je agenciji MINA rekao da, što se tiče SNP-a, ne postoji nijedna prepreka da budu partneti sa onima s kojima su do skoro vršili vlast.

On je kazao da su svjesni da postoje određeni animoziteti između pojedinih političkih subjekata.

“SNP tome nije doprinio ama baš nijedan postotak i očekujemo da svi ostave po strani te animozitete sa strane i da se vode interesima Budve, da se vlast formira u što kraćem periodu”, poručio je Božović.

On je rekao da je poznato koliko je turistička sezona značajna za Budvu, samim tim i za budžet Crne Gore i da očekuje da svi budu na visini zadatka.

Božović je, odgovarajući na pitanje da li očekuje formiranje vlasti na čelu da Mladenom Mikijeljom nosiocem liste “Za budućnost Budve”, rekao da se treba voditi principom ko je osvojio najviše glasova.

“Pa ako se vodimo principom da lista koja je osvojila najveći broj glasova, ima pravo da predloži predsjednika opštine, apsolutno to očekujemo da se desi i u narednom periodu”, rekao je Božović.

On je kazao da SNP smatra da se tog principa mora držati i u ostalim opštinama.

“U suprotnom, otvara se Pandorina kutija i neko čiji broj odbornika bude neophodan za formiranje vlasti, a nema najveći broj osvojen na izborima, može da ucjenjuje da oni imaju predsjednika opštine ili neku drugi važnu poziciju”, naveo je Božović.

Komentarišući navode nosioca liste “Budva naš grad” Nikole Jovanovića, da su oni osvojili najviše glasovi, jer je riječ o listi koju ne čini više partija, Božović je kazao da je mjerodavan broj glasova koje je neka koalicija osvojila.

“I ako postoji među njima jedinstvo da nastupaju kao jedan politički subjekt, onda nemam dilemu iz koje koalicije bi trebalo da bude novi predsjednik opštine”, poručio je Božović.

On je kazao da se nada da će doći do formiranja vlasti u najkraćem mogućem roku.

“Ali to svakako ne zavisi dominantno od SNP-a. Što se tiče nas, mi smo spremni i sjutra da se formira vlast”, kazao je Božović.

Govoreći o formiranju vlasti u Andrijevici, Božović je kazao da nijesu za ucjene ni sa čije strane, i da će i SNP na isti način postupati.

Odgovarajući na pitanje mogu li situacije iz Budve, Andrijevice i Podgorice dovesti do nestabilnosti na državnom nivou, Božović je rekao da to ne očekuje.

“Što se tiče Podgorice, ipak je to glavni grad i ima 145 hiljada birača. I ono čemu smo se svi radovali, smjeni vlast, došlo je poslije 20 i nešto godina”, rekao je Božović.

On je kazao da ne može da nađe opravdanje za trenutno stanje koje postoji oko većine u Skupštini Glavnog grada.

“Nejasno mi je da neko može da neko koristi kao argument da nije dobio ovu ili onu funkciju”, dodao je Božović.

On je rekao da vjeruje da su drugačija očekivanja građana.

Božović je, odgovarajući na pitanje da li su izbori najbolje rješenje krize, rekao da to pominju neki konstituenti, ali da misli da će građani imati posebno u vidu činjenicu ukoliko vlast bude srušena sa Demokratskom partijom socijalista

Upitan da li vidi odgovornost države Jakova Milatovića u dešavanjima u Podgorici, Božović je rekao da postoje spekulacije o tome.

“Ali sa sigurnošću ništa ne možemo da znamo, Milatović još nema svoj politički subjekt”, rekao je Božović.

On je naveo da je Milatović više puta isticao da je dao doprinos formiranju vlade i da ukoliko ima uticaj, vjeruje da mu ne bi bio problem da to uradi i u Podgorici.

