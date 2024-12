Božović: Podnijeću krivičnu prijavu protiv Abdića

Podgoricam (MINA) – Predsjednica Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore Jelena Božović, najavila je da će protiv poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Nermina Abdića podnijeti krivičnu prijavu, zbog dešavanje na sjednici tog skupštinskog tijela.

Na sjednici Ustavnog odbora, na kojoj je konstatovao da su se stekli uslovi za penzionisanje troje od šest sudija Ustavnog suda, bačena je dimna bomba.

“Protiv poslanika Abdića podnijeću krivičnu prijavu, ali i da se istraži ko je unio i zapalio dimnu bombu”, navela je Božović u izjavi dostavljenoj medijima.

Božović je rekla da, nažalost nema kome da se zahvali, jer niko nije osudio napad na nju kao ženu na sjednici Ustavnog odbora.

“Niko nije osudio čin koji je čitava javnost imala priliku da vidi, a to je da sam bila primorana da se branim od nasrtaja poslanika Nermina Abdića koji je čupao mikrofon i nasilno sa ostalim svojim kolegama prekinuo sjednicu koju sam vodila”, navela je Božović.

Ona je rekla da je bila primorana da salu što prije napusti uz pomoć kolega Jovana Vučurovića i Obradovića jer joj je bezbjednost bila ugrožena.

Božović je istakla da je dimna bomba koja je DPS bacio u salon gdje je sjednica održana ugrozila njeno zdravlje, ali da tim povodom niko se nije oglasio da takvo “bahato i siledzlijsko ponašanje osudi.

“Da je neko bacio bombu ili napao neku poslanicu opozicije, sve bi se diglo na noge. Očigledno da kao srpska političarka u Crnoj Gori nisam zavrijedila pažnju ni NVO ni ombudsmana, a ni policije na sami dan kad se napad na mene desio, ometajući me u vršenju svog posla”, kazala je Božović.

On je rekla da takvo ponašanje nije zasluzila ni od kolega iz parlamentarne opozicije jer je tokom vođenja sjednice uvažila svačije mišljenje.

“I čak dozvolila pristustvo svih poslanika iz opozicije koji su ušli na sjednicu iako po poslovniku nijesu na vrijeme prijavili svoje ucešće na sjednici odbora”, istakla je Božović.

Prema njenim riječima, ponašanje opozicije na sjednici Ustavnog odbora i na sjednicama Skupštine ugrožava bezbjednost svih u parlamentu.

“Bačena je dimna bomba, pitanje je sta je sledeće što možemo da očekujemo”, kazala je Božović i dodala da je ponašanje opozicije nalik na ponašanje huligana, necivilizovano i siledzijsko.

“Nema tu ni traga evropskim manirima kakvima sebe na silu žele da predstave”, poručila je Božović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS