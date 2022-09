Bošnjak najgrublje pogazila Poslovnik o radu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica parlamenta Branka Bošnjak najgrublje je pogazila Poslovnik o radu Skupštine, ocijenili su iz Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), dodajući da ne postoje indicije da bi prekinuta sjednica mogla biti nastavljena u skorije vrijeme.

Iz te partije su naveli da je Bošnjak, na zahtjev poslanika Slavena Radunovića, u petak prekinula sjednicu Skupštine i dala pauzu koja i dalje traje, i za koju ne postoje indicije da bi mogla biti nastavljena u skorije vrijeme.

Iz DPS-a su rekli da se Bošnjak nije udostojila ni zakazati Kolegijum, niti je obavijestila njihov Klub poslanika o nastavku sjednice.

U toj partiji smatraju da je Bošnjak takvim nezapamćenim postupanjem najgrublje pogazila Poslovnik o radu Skupštine.

„Time se, nakon nešto manje od šest mjeseci i slučaja koji je danima priređivao tadašnji predsjedavajući Strahinja Bulajić, ponovila situacija da neko novi iz redova Demokaratskog fronta (DF), uz prećutnu saglasnost i sudjelovanje ostale dvije koalicione liste post trideseto-avgustovskog trojnog pakta, zloupotrebljava funkciju i blokira parlament“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz DPS-a, kada se uzme u obzir višegodišnje djelovanje te političke strukture iz opozije i način na koji su postupali kao dio vlasti tokom 42. Vlade, onda i ne čudi to što ih sa zvaničnih međunarodnih i evropskih adresa ne gledaju kao partnere.

„Politika destrukcije, koju DF prikazuje u institucijama, ali i koju je izvodio na ulicama svih prethodnih godina, Crnoj Gori nikad dobro donijele nijesu“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da se sa takvom praksom hitno mora prestati i omogućiti nesmetan rad Skupštine, koja ne smije ponovo postati talac partijskih interesa i megalomanskih pretenzija pojedinaca.

Iz te partije su pitali do kad traje pauza koju je Bošnjak, kako su ocijenili, odobrila kršeći Poslovnik o radu Skupštine.

„Kolege poslanici DF-a, do kad ćete vršiti svakojake institucionalne i vaninstitucionalne opstrukcije? I ostale kolege poslanici, do kada ćete ćutanjem na sve ovo sudjelovati u najnovijoj blokadi Skupštine“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora, kako su poručili iz DPS-a, više ne može da čeka i besciljno tumara.

„Stoga, potreban nam je hitan dogovor o pripremi vanrednih parlamentarnih izbora, a ne nastavak dvogodišnjeg usko-partijskog trvenja, gubljenja vremena i blokade političkog sistema“, kaže se u saopštenju.

