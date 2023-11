Bez napretka u reformi pravosuđa, sudski sistem još suočen sa institucionalnom krizom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa, najizazovnijoj oblasti vladavine prava do sada, ocijenila je Evropska komisija u nacrtu godišnjeg izvještaja za Crnu Goru.

“Sudski sistem i dalje se suočava s dubokom institucionalnom krizom, što dovodi do slabog vođenja i upravljanja, nedostatka strateške vizije i lošeg planiranja, što utiče na sposobnost države da obezbijedi pravdu”, navodi se u nacrtu izvještaja u koji su Vijesti imale uvid.

U dokumentu se navodi i da taj sistem ostaje pogođen pitanjima odgovornosti, između ostalih slabosti.

Crna Gora, kako piše u dokumentu, ostaje umjereno spremna za primjenu pravne tekovine Evropske unije (EU) i evropskih standarda u oblasti pravosuđa i osnovnih ljudskih prava, ali je ostvarila ograničen napredak u cjelini u toj oblasti.

Ocijenjeno je da Crna Gora i dalje ispunjava svoje obaveze u vezi sa osnovnim pravima, prema međunarodnom zakonodavstvu i instrumentima za ljudska prava.

“Zakon o Sudskom savjetu i sudijama i Zakon o državnom tužilaštvu trebalo bi da budu izmijenjeni u skladu sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima”, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da se puna i efikasna zaštita novinara i drugih medijskih radnika i dalje poboljšava, ali da konkretni rezultati u starim slučajevima napada još nijesu postignuti.

Crna Gora je, kako se navodi u Nacrtu, postigla određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije.

“Postignut je ograničen napredak. Korupcija, uključujući i korupciju na visokom nivou, ostaje pitanje za zabrinutost i preovlađuje u mnogim oblastima, uključujući i državne strukture”, kaže se u nacrtu.

Ocjenjuje se da Crna Gora nije dovoljno unaprijedila zakonodavni i strateški okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa pravnim tekovinama EU, evropskim i međunarodnim standardima, kao i da je ograničen napredak postignut u sprečavanju korupcije.

“Rezultati Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) poboljšani su u kvantitativnom smislu. Međutim, njena nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost i treba da budu dodatno osigurane. Zakon o sprečavanju korupcije treba da bude poboljšan”, navodi se u dokumentu.

U nacrtu se navodi da je istraga o nekoliko slučajeva korupcije visokog profila u toku i da Crna Gora tek treba da pokaže strog i nedvosmislen odgovor pravosuđa na tu kritičnu pojavu.

Ističe se da pravosudni sistem Crne Gore treba da pokaže snažan, strog, koherentan i nedvosmislen odgovor i da država mora dalje poboljšati rezultate istraga, krivičnog gonjenja, pravosnažnih presuda i konfiskacija imovine u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.

Navodi se da je političkom situacijom dominirala tehnička Vlada, koja nije imala povjerenje parlamenta, a parlament nije uspio da okupi jasnu i dosljednu većinu za sprovođenje reformi.

“Nije bilo efikasnog političkog dijaloga i konstruktivnog angažovanja političkih stranaka s ciljem jačanja odgovornosti parlamenta i nadzora nad Vladom”, dodaje se u dokumentu.

Kako piše u nacrtu, nedostajalo je usmjerenja u vezi sa pitanjima pristupanja EU, posebno nakon ostavke ministarke za evropske integracije.

EK u nacrtu navodi da je, kada je u pitanju oblast osnovnih ljudskih prava, u velikoj mjeri uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir, a Crna Gora nastavlja da ispunjava svoje međunarodne obaveze.

Oni su upozorili da su potrebni dodatni napori da bi se zakonodavni okvir u potpunosti primjenjivao, s obzirom na to da su najugroženije grupe u društvu u Romi i Egipćani (RE populacija) i LGBTQ osobe u izvještajnom periodu i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje.

Kako se navodi u nacrtu dokumenta, nacionalni javni emiter – Radio televizija Crne Gore (RTCG), nastavio je da proizvodi politički uravnotežen sadržaj, uključujući i izborne periode.

“Potrebni su dalji kontinuirani napori kako bi se ispunili najviši standardi medijskog integriteta i odgovornosti, suprotstavili dezinformacijama i ograničili efekte uznemiravanja na mreži i govora mržnje”, naglasili su iz EK i istakli da je medijska scena i dalje visoko politički polarizovana.

