Bečić: Sačuvali smo snagu iako smo imali jaču konkurenciju

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora je na današnjim izborima pokazala stabilnost biračkog tijela, kazao je predsjednički kandidat Demokrata za predsjednika države, Aleksa Bečić.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da su političke strukture koje su pobijedile na izborima 30. avgusta večeras osvojile oko 60 odsto glasova.

„Treća važna poruka je da je (Milo) Đukanović sa 54 odsto glasova prije pet godina, došao na 20 odsto glasova manje nego tada“, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, to je jasna poruka nakon 20 poraza u proteklih 30 mjeseci – „da je to politika prošlosti i da je ta politička karijera odsvirala svoj kraj“.

„Danas smo sačuvali snagu i pokazali stabilnost biračkog tijela, iako smo imali daleko jaču konkurenciju, iako smo danas imali kolege iz Pokreta Evropa sad (PES) koje smo negdje, našim iskrenim odnosom u ove dvije godine, i iznjedrili kao političku konkurenciju”, naveo je Bečić.

On je kazao da je danima i sedmicama stvaran narativ da kandidat Demokratskog fronta i PES-a jedini imaju samo šansu za drugi krug.

„I jedan dio ljudi, koji nemaju ništa da nam zamjere, čak naprotiv veoma cijene i podržavaju našu politiku, je birao negdje lakši i brži put i veću sigurnost u takvom javnom narativu – da obezbijedi da građanski kandidat uđe u durgi krug“, rekao je Bečić.

On je naveo da su imali veoma nekorektnu kampanju.

„Čak i od onih koji bi trebalo da nam budu politički partneri, jer su oni negdje gdje su god stigli tvrdili da imamo pet, šest, sedam odsto podrške na ovim izborima“, dodao je Bečić.

Kako je naveo, rezultati izbora pokazali su da nijesu bili u pravu.

„Vjerujem da je današnji dan otvorio neke vidike, da je pokazao da Crnoj Gori treba jak i veliki građanski blok, koji će ostvarivati lagane i ubjedljive pobjede i biti najbolji odgovor na sve retrogradne poliike prošlosti“, rekao je Bečić.

On je čestitao predsjedničkom kandidatu PES-a Jakovu Milatoviću na izbornom rezultatu, kao i građanima Crne Gore na demokratskom i slobodnom izbornom danu.

