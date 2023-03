Bečić: Prvi krug opredjeljuje sudbinu države

Podgorica, (MINA) – Prvi krug predsjedničkih izbora opredjeljuje sudbinu Crne Gore za narednih nekoliko godina, a drugi krug će označiti kraj vladavine antinarodne vlasti, kazao je predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić.

On je, na završnoj konvenciji u Podgorici, rekao da je sada kraj prvog poluvremena u odsudnoj borbi za promjene, koje se moraju odlučno dovršiti.

Bečić je naveo da svi moraju biti hrabri, istrajni i spremni da u nedjelju to poluvrijeme bude uspješno okončano.

Nakon toga, kako je dodao, treba da se, bez odmora, krene u drugi krug koji će označiti kraj ere i vladavine jedne antinarodne vlasti.

„Devetnaestog marta se određuje sudbina 2. aprila. Prvi krug opredjeljuje sudbinu ove zemlje za narednih nekoliko godina“, naveo je Bečić.

On je kazao da zato predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović ne želi njega u drugom krugu.

„Zato Đukanović ima svoje želje za drugi krug, zato imate međusobno projektovane pokušaje političkog bildovanja”, rekao je Bečić.

On je dodao da ovo nijesu parlamentarni izbori.

“Na predsjedničkim izborima se u drugom krugu zemlja dijeli ne na dvije partije, već na dvije ličnosti“, rekao je Bečić.

On je kazao da građani 19. marta treba da daju podršku kandidatu i politici koja je dugogodišnjom dostojanstvenom, pomiriteljskom, čistom i skromnom politikom zavrijedila najveći politički manevar.

Bečić je istakao da građani nakon 33 godine vladavine jednog čoveka zaslužuju slobodu.

Bečić je kazao da svi koji govore o budućnosti na način da je suprotstavljaju prošlosti, ne razumiju zapravo ni srce ni dušu crnogorskog naroda, jednako kao što ne razumiju smisao budućnosti.

„Jednostavno, ja ne želim i neću budućnost kojom ću osramotiti moju i našu prošlost, moju i vašu porodicu, moju i vašu čast i ugled cijele Crne Gore. Želim da gradim budućnost na našim, a ne tuđim temeljima. Na temeljima junačke i časne Crne Gore“, poručio je Bečić.

Premijer Dritan Abazović naglasio je da se sve završava 19. marta kad Bečić uđe u drugi krug, „jer je u drugom krugu njegova pobjeda neupitna“.

„Tačno je, između nas je bilo nekih nedoumica i meni je zaista žao zbog toga. Međutim veličina ljudi je u praštanju i u toleranciji. I kosmička je pravda, ne politička, da ovaj čovjek 19. marta zada završni udarac Milu Đukanoviću“, poručio je Abazović.

On je kazao da se 30. avgust nije desio slučajno, već da je snažnu ulogu u toj pobjedi odigrao upravo Bečić.

“Oni koji su došli 30. avgusta, dobrodošli su u zajedničku borbu, ali predsjednik Crne Gore mora biti onaj koji je bio tu i prije 30. avgusta, a to je Bečić”, poručio je Abazović.

Kako je rekao, siguran je da će Bečić učiniti sve da urušenu funkciju predsjednika države učini časnom, poštenom i punom integriteta.

„Pozivam građane da 19. marta izađu na birališta jer tada pišemo istoriju- birajući najmlađeg predsjednika koji će služiti na čast svim građanima i ponosno predstavljati našu državu u inostranstvu, na radost svih onih koji su se 30 godina borili za slobodu”, dodao je Abazović.

