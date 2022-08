Bečić: Prije dvije godine Crna Gora rekla da je za promjene

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prije dvije godine rekla da je za promjene, saopštile su Demokrate pozivajući ostale pobjednike parlamentarnih izbora od 2020. godine da se sjete šta duguju građanima.

Kako je kazao lider te partije Aleksa Bečić, prošle su dvije godine od istorijske pobjede.

“Od dana kada je Crna Gora jednom režimu rekla ne. Kada je jednom teroru rekla dosta je. Kada je rekla da je za promjene”, rekao je Bečić.

On je kazao da je za Demokrate taj dan svetinja.

“Taj dan je bio jasan signal da sve što smo godinama radili nailazi na podršku naroda. Da je građanima dosta, da žele da krenemo naprijed”, kazao je Bečić.

Od tog dana do dana danas, kako je naveo Bečić, desilo se mnogo toga.

“I dobrog i lošeg. I pravog i krivog. I svi smo svjedoci toga da borba nije gotova. Da još traje i da će trajati još neko vrijeme”, dodao je on.

Bečić je rekao da oni “još uvijek živimo i radimo sa tim danom u mislima, sa zavjetom koji je tog dana potpisan”.

Kako je naveo, Demokrate znaju šta su tog dana dobile od građana.

“Dobili smo nalog. Dali su nam zadatak. Da pobjedu dovedemo do kraja. Da pobijedimo i stari režim i nove pomagače, javne i tajne progonitelje”, kazao je Bečić dodajući da se zna da nijesu samo Demokrate dobile taj zadatak i da su ljudi tu borbu prepoznali i u drugim evropskim snagama i partijama.

Bečić ih je pozvao da se sjete šta i od koga su dobili 30. avgusta 2020. godine.

“Da se sjete šta dugujemo građanima i građankama. I da taj zadatak izvršimo. Zajedno. Demokratski, evropski i evroatlantski”, naveo je Bečić.

