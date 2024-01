Bečić: Nećemo propustiti veliku evropsku šansu koja se ukazala

Podgorica, (MINA) – Crna Gora kao naredna članica Evropske unije (EU) i kredibilna članica NATO, garancija je sigurne i prosperitetne budućnosti države, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku sa ambasadorom Mađarske Jožefom Neđešijem, rekao da je Crna Gora privržena proevropskom putu.

On je istakao da je Crna Gora spremna da zatvori niz pregovaračkih poglavlja čim to nova pregovaračka metodologija omogući.

Bečić je naglasio da je za Crnu Goru i evropski put značajna ima reforma pravosuđa i podsjetio na rezultate postignute u izuzetno kratkom roku kao što su izbor sedmog sudije Ustavnog suda, kompletiranje Sudskog savjeta, ali i izbor guvernerke Centralne banke i sprečavenje stavljanja Crne Gore na sivu listu Manivala.

On je podsjetio i na usvajanje zakona iz Berlinskog procesa, kao i brojna hapšenja, procesuiranja i zaplijene u odlučnoj i kontinuiranoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije gdje nema zaštićenih i gdje se konačno država postavlja iznad svih.

„Rezultatima u proteklih dva i po mjeseca pokazujemo da nećemo propustiti veliku evropsku šansu koja nam se ukazala”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, očekuje nastavak pozitivnih vijesti i u narednim nedeljama i mjesecima, formalno prizanje jednog veoma vidljivog progresa od evropskih partnera, kao i stvaranje uslova za zatvaranje pregovaračka poglavlja što konačno postaje stvarnost.

“Crna Gora kao 28. članica Evropske unije i kredibilna članica NATO je garancija naše sigune i prosperitetne budućnosti”, istakao je Bečić.

On je dodao da je uvjeren da će obnavljanje povjerenja građana u institucije, uz afirmaciju i dominaciju umjerene građanske politike nad politikom podjela i tenzija, omogućiti Crnoj Gori nastavak demokratskog progresa.

“Naš fokus će biti čišćenje insitucija od svih nedozvoljenih uticaja, dodatnoj motivaciji i zaštiti časnih, hrabrih i profesionalnih službenika, jačanju institucija kao temelja države, daljem ekonomsko-socijalnom osnaživanju građana, čineći Crnu Goru stabilnom i pouzdanom u vođenju državnih, evropskih i evroatlanskih politika”, poručio je Bečić.

Bečić i Neđeši su kazali da žele da dodatno osnaže prijateljske i ekonomske veze između dvije države, kroz saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

