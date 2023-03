Bečić: Izbori 19. marta za Crnu Goru imaju veći značaj od svih prethodnih

Podgorica, (MINA) – Predsjednički izbori 19. marta za Crnu Goru imaju mnogo veći značaj od svih prethodnih i svi koji žele dobro državi moraju odgovorno postupiti prema svojoj otadžbini, i podržati one koji njeguju istinski građanski koncept, smatra predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić.

On je, tokom posjete Kolašinu, kazao da su Kolašinci uvijek bili istrajni borci, časnih namjera i viteških osobina, koji su dali značajan doprinos vjekovnoj borbi za slobodu crnogorskog naroda.

“Mnogo puta sam imao priliku da razgovaram i lično obiđem mnoge građane Kolašina i znam da ćemo ovdje uvijek biti lijepo dočekani, baš kao što smo i danas na našem “Putu časti”, jer tradicionalno gostoprimstvo se ovdje podrazumijeva, ide ruku pod ruku sa čašću”, istakao je on.

Bečić je kazao da sjever nijesu zaboravili i napustili.

“Naprotiv, kao što vidite tu sam među vama, svoj život sam žaložio za boljitak i progres svakog čovjeka, svake porodice, svakog pezionera, đaka i studenta. Tu sam sa vama, ne na ofšor destinacijama, ne u Dubaiju, nego ovdje stojim kao jedan od vas”, kazao je Bečić.

On je naveo da za Crnu Goru ovi izbori imaju mnogo veći značaj od svih prethodnih, jer svi koji žele dobro Crnoj Gori moraju biti svjesni toga i odgovorno postupiti prema svojoj otadžbini, podržati one koji njeguju istinski građanski koncept.

Bečić je kazao da u potpunosti razumije nerazumijevanje odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića kada je riječ o značenju riječi čast.

“Za njega postoji samo opravdanje totalitarne vladavine i korupcija i pljačka njegove političke družine. Nečasno je da uopšte on bilo šta govori o časti i poštenju jer je on personifikacija nečasne Crne Gore”, kazao je on.

Kako je dodao, kada je riječ o konkretnoj optužbi Đukanovića da je hrabrio Miloševića, mora da ga je pomiješao sa samim sobom.

“To i ne čudi, posebno imajući u vidu da je poslije 30. avgusta doživio toliko poraza, da mu je halucinacija postala normalna stvar, a samoohrabrivanje uzaludna stvar”, rekao je on.

Bečić je naveo da je istina da je kao mlad ušao u politiku, ali ne sa 11 godina.

“Ali, šta objašnjavati čovjeku koji ima veze sa istinom taman koliko ja sa njegovim kriminalom”, rekao je Bečić.

