Bečić: Borim se za državu blagostanja za sve

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokrata za predsjednika Crne Gore Aleksa Bečić poručio je da se bori za državu blagostanja za sve, a ne samo za neke koji, kako je rekao, lojalnošću vladajućoj partiji kupuju dozvolu da mogu da je pljačkaju.

On je, na predizbornoj konvenciji u Nikšiću, kazao da je svjestan odgovornosti koju funkcija predsjedničkog kandidata nosi i da je uvjeren u snagu koju imaju kada su ujedinjeni oko zajedničkog cilja – izgradnje bolje budućnosti za sve.

Bečić je naglasio da to neće biti teško ako se okrenu budućnosti i istovremeno izvuku pouke iz prošlosti.

“Jer kao država bićemo uspješni samo ako izgradimo mostove među ljudima umjesto zidova među nacijama, kao pojedinci bićemo uspješni ako izgradimo mostove povjerenja među sobom umjesto da podižemo zidove sumnje i nepovjerenja”, rekao je Bečić.

On je kazao da je spreman da sluša probleme i potrebe građana, ali da nije spreman da se pridruži onima koji su 35 godina bili na vlasti, uništili ekonomiju, opljačkali državu.

Bečić je istakao da mu čast ne dozvoljava da sa takvim političarima i protivkandidatima gradi mostove saradnje i povjerenja.

“Niti sam ikada svoje progonitelje nazivao prijateljima, niti sam otišao iz zemlje u trenutku kada smo mi, protivnici bivšeg režima, zajedno sa našim građanima, bili žrtve jednog užasnog sistema i poretka, koji je pred sobom rušio sve što u tom trenutku nije bilo DPS-ovo”, naglasio je Bečić.

Bečić je rekao da njegov protivkandidat sebe naziva patriotom, ali da je za njega mjera patriotizma bila uništavanje privrede, rasprodaja imovine, zaduživanje zemlje i pretvaranje prirodnih resursa u privatna dobra njegovih prijatelja i tajkuna.

Kako je istakao, većinu pristojnih i obrazovanih građana Crne Gore blagostanje koje je osjetio (Mila) Đukanović zaobišlo, jer je ono selektivno.

“Izborićemo se zajedno. Neko je izgubio čast, neko pamet, neko vrlinu. A, neko svo troje. Zato smatram da je pametno glasati časno, da Crna Gora pobijedi”, zaključio je Bečić.

