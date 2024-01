Anušić: Krapovićevi stavovi neprihvatljivi, moramo pregovarati

Podgorica, (MINA) – Stavovi crnogorskog ministra odbrane Dragana Krapovića o brodu Jadran i poloči u Morinju za Hrvatsku su apsolutno neprihvatljivi, kazao je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić i poručio da se o tim temama mora razgovarati.

Ministar odbrane Krapović nije se u subotu sastao sa hrvatskim kolegom Ivanom Anušićem u Tivtu, kako je bilo planirano, a Anušić je saopštio da je sastanak otkazao zbog Krapovićevih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran.

Anušić je za Televiziju Crne Gore rekao da su to trebale da budu teme njihovog prvog sastanka.

“On (Krapović) je u tim izjavama jasno dao do znanja da su njegovi stavovi potpuno na suprotnom polu od onoga što ja kao ministar i kao potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar obrane, donosim kao stavove koje mi imamo na taj razgovor”, kazao je Anušić, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, onda više nije bilo smisleno da razgovoraju i održe sastanak.

“Jer mislim da ne bismo ništa na tom sastanku riješili. Ti stavovi koji su izrečeni nijesu nama neprihvatljivi, nego su nama apsolutno neprihvatljivi i sa tih pozicija ne bismo vjerovatno ništa mogli zaključiti što bi bilo korisno niti za Crnu Goru, niti za Hrvatsku”, poručio je Anušić.

On je podsjetio da je u subotu bio u Crnoj Gori na obilježavanju Dana Hrvata.

Anušić je naglasio da do razgovora sa predstavnicima Vlade Crne Gore mora doći.

“Mora se početi pregovarati, tu nema nikakve dileme, ja sam i bio spreman pregovarati, ali ako ćemo govoriti o tome da brod Jadran nije hrvatsko vlasništvo, to je neistina, to je potpuna neistina”, naveo je Anušić.

On je istakao da se ne može složiti ni sa time da se govori o tome da se ploča u Morinju treba promijeniti, ja se s tim ne mogu složiti nikako.

“Niti će se Vlada Hrvatske sa stim složiti. To su početne stavke, postavke o kojima mi ne možemo razgovarati na način da o tome pregovaramo”, kazao je Anušić.

Kako je rekao, tu su jasne stvari i mogu pregovarati o mnogo drugih stvari o kojima treba razgovarati i pregovarati, ali neke vlade prije u Crnoj Gori su taj problem riješile.

“Niz problema se rješavao i Hrvatska je uvijek pružila ruku i pružaće ruku i dalje Crnoj Gori u njenoj želji da postane članica Evropska unije, da postane zemlja koja će vrednovati baštiniti i zapadne vrijednosti i u tom smislu ćemo Crnoj Gori pomagati i dalje”, zaključio je Anušić.

